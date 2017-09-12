Amazon Fire TV ailesine iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. AFTWNews sitesinde yer alan habere göre, bu modellerden biri televizyona HDMI girişi üzerinden takılan bir çubuk görünümünde olacak. Daha üst segmentte konumlanacak diğer cihazın ise şirketin yapay asistanı Alexa’yı barındıracağı söyleniyor.

Her iki modelin de 4K ve HDR içerik desteği sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yeni modeller, hâli hazırda şirketin Fire TV portföyünde bulunan ve iki formatı da desteklemeyen Fire TV Stick’in üzerinde yer alacak.

Google Chromecast’in kare versiyonu gibi görünen yeni Fire TV çubuğu, serinin mevcut en üst modelinden daha az güçlü olacak. Bu ay içinde resmiyet kazanması beklenen modelin fiyat etiketinde 60 ila 80 dolar gibi bir rakamın yazması öngörülüyor.

Alexa taşıyan yeni amiral gemisi Fire TV ise asıl heyecan verici ürün olacak gibi görünüyor. Mevcut Fire TV cihazlarından bazılarında da Alexa desteği bulunuyor ve bu cihazlar Echo hoparlörler ile kontrol edilebiliyor. Ancak yeni modelin uzak alan mikrofonu taşıyacağı ve bu sayede sesli komutları ekstra bir aygıta ihtiyaç duymadan algılayabileceği belirtiliyor. Entegre hoparlör taşıyan cihazın TV kapatıldığında da kullanılabileceği, aynı zamanda tepkisel bir LED ışık çubuğu taşıyacağı söyleniyor. Kullanıcılar sesli komutlarla televizyonu açıp kapatabilecek, sesi açabilecek ya da kısabilecek ve kanal değiştirebilecek.

Amazon’un yeni set üstü kutusunun Echo Dot hoparlör ile aynı tuşları barındıracağı da konuşulanlar arasında yer alıyor. Ses kısma tuşu, ses kontrol tuşları ve aksiyon tuşu taşıyacak olan kutunun yerleşik IR-Blaster’ın varlığı sayesinde HDMI-CEC standardını karşılamayan eski televizyonları da kontrol edebilecek.

Amazon Fire TV serisinin yeni gözdesini 100 doların üzerinde bir fiyat karşılığında satabilir

Amazon’un Echo Dot ile benzer özellikler taşıyan yeni Fire TV’yi ABD’de 100 doların üzerinde bir fiyat karşılığında satması bekleniyor. Cihazın duyurulacağı tarih konusunda ise şimdilik ortada bir bilgi bulunmuyor.