Amazon gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Echo hoparlörlerin duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni ürünler arasında güncellenmiş klasik Echo modelinin yanı sıra bir alarmlı saat biçimine sahip olan Echo Spot da bulunuyor.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş Amazon Echo

Amazon Echo’nun temel versiyonunda yapılan yenilemeyle birlikte bu ürün biraz daha Google Home’a benzer hâle geldi. Değiştirilebilir kumaş, metal ve ahşap kaplamalara sahip olan bu ürün orijinal Echo modeline göre daha kısa. Özel olarak yerleştirilmiş tiz hoparlör sayesinde iyileştirilmiş bir ses çıkışı da sunuyor. Aynı zamanda alçak frekans hoparlörü ve Dolby ayarlaması da daha iyi ses çıkışına katkıda bulunuyor. Amazon, ses tanıma özelliğinin de iyileştirildiğini söylüyor.

Bu ürünün başlangıç fiyatı 99 dolar olarak belirlendi. Bu ada Amazon’a, 300 dolar yurt dışı fiyatına sahip olacağını bildiğimiz, Apple‘ın HomePod’u ve benzeri ürünlere göre biraz daha fiyat avantajı kazandırmış oluyor. Tabii ki, söz konusu ses kalitesi olduğunda, bir karşılaştırma yapmak zor olacaktır, ancak basit bir kablosuz hoparlör arayan ve birden fazla odaya yayın yapmak isteyenler için yeni Echo ekonomik bir tercih olacaktır. Bu ürün gelecek ay içinde satışa sunulacak.

Echo Plus

Echo Plus biraz daha orijinal Echo modeline benziyor. Ancak bu ürünün can alıcı noktası bir akıllı ev merkez birimi gibi davranabilmesi, böylelikle yeni bir Nesnelerin İnterneti cihazını eklemek istediğiniz herhangi bir zamanda prize bir başka cihaz bağlama ve aynı zamanda başka bir yardımcı uygulama kurma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Dolby ses desteği ve genişletilmiş ses çıkışı sunan bu cihazın 149 dolarlık yurt dışı fiyatı bulunuyor. Aynı zamanda kısa bir süre için, bu ürün alanlara Philips Hue ampül de ücretsiz sunuluyor. Gelecek ay satışa çıkacak bu cihazın siyah, beyaz ve gümüş renkli versiyonları olacak.

Echo Spot

Echo Show ve Echo Dot modellerinin bir çocuğu oldu ve ona Spot adı verildi. Bu küçük Echo cihazında 2.5 inç dairesel dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekranda sorduğunuz sorulara cevap niteliğinde bilgiler gösteriliyor. Aynı zamanda bu ekran ev güvenlik sistemleri için bir monitör gibi de kullanılabiliyor. Barındırdığı kamera ise küçük ekranda video görüşmeleri yapmayı sağlıyor.

Tabii ki, bu cihaz bir Echo’dan beklendiği şekilde çalışıyor. Sesli komutlar için uzaktan da ses algılayabilen mikrofonları bulunuyor. Bluetooth bağlantısı ve 3.5 mm. kulaklık jakı sayesinde harici bir hoparlör olarak kullanılabiliyor. Ya da mevcut bir ses sistemine bağlanabiliyor. Echo Spot’un 130 dolarlık yurt dışı fiyatı bulunuyor. Bu ürün için ön siparişler açıldı, dağıtımlar ise aralık ayından itibaren ABD’de başlayacak.

Echo Connect

Amazon Echo cihazlarını tam donanımlı iletişim cihazları olarak konumlandırmaya uğraşıyor. Echo Connect ise mevcut sabit hatlara burnunu sokmak derdinde olan bir cihaz. Alexa’ya kişi listenizdeki herhangi bir kişiyi araması komutunu verebilirsiniz. Ayrıca Alexa da kişilerin adlarını, o kişiler sizi aradığında sesli olarak söyleyebilir. Bu kısıtlı özelliklere sahip cihazın yurt dışı fiyatı 35 dolar olarak belirlendi.

Echo Buttons

Amazon Alexa için eğlence tarafını da düşünüyor. Echo Buttons, ışıklı düğmeler olarak tanımlanabilir ve bunlar trivia ya da müzik oyunları gibi Alexa tabanlı oyunlarda kullanılabilir. 20 dolarlık fiyata sahip bu ürünün paketinden bir çift çıkıyor. Amazon bu düğümelerin gelecekte çıkacak daha fazla Alexa bağlantılı küçük oyuncakların ilk örneği olarak tanımlıyor.