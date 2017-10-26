Amazon Cloud Cam ile Alexa’yı ev güvenliğinde de kullanıyor

Amazon Key adını taşıyan yeni teslimat servisini duyuran Amazon, Prime müşterilerine ürün teslimatı konusunda sıra dışı bir seçenek sunmuştu. Key ile şirket kuryelere evlerin kapılarını açma ve paketleri evin içine bırakma imkânını sağlıyor. Söz konusu sistemin kalbinde akıllı kilitlerle birlikte Amazon Cloud Cam adını taşıyan yeni bir ürün bulunuyor.

Kapalı mekanlarda kullanım amacıyla tasarlanmış bir güvenlik kamerası olan Cloud Cam, akıllı kilitler için beyin işlevi de görüyor. Cloud Cam’in de yardımıyla evlerin kapılarının açılacağı zamana karar verilebiliyor. Ancak dileyenler Cloud Cam’i Amazon Key’den bağımsız olarak da kullanabiliyor. Cloud Cam, giderek büyüyen Alexa uyumlu cihazlar ailesinin en yeni üyesi olma niteliğini taşıyor.

1080p çözünürlüklü video kaydı yapabilen Cloud Cam, gece görüşü desteğine de sahip. Çift taraflı ses, geniş görüntüleme açısı, Cloud Cam uygulaması üzerinden son 24 saate ait kısa videolar gönderebilmek de kameranın yetenekleri arasında bulunuyor.

Amazon Cloud Cam için 119.99 dolar ödemek gerekiyor. Amazon Key servisine üye olanlar 249.99 dolar karşılığında Cloud Cam ile birlikte bir akıllı kilit de satın alabiliyor. İkili Cloud Cam paketinin fiyat etiketinde 199.99 dolar, üçlü Cloud Cam paketinin fiyat etiketinde ise 289.99 dolar yazıyor.

Hareket tespiti ve bilgisayar görüşü Cloud Cam’in dikkat çekici özellikleri arasında bulunuyor. Hareket tespiti özelliğini açıklamak çok zor değil. Amazon kameranın görüş alanındaki hareketleri algılayabileceğini ve otomatik olarak kayda geçip videoyu daha sonra ev sahibine göndereceğini belirtiyor.

Bilgisayar görüşü özelliği ise daha ilginç nitelikler taşıyor. Ancak bu özelliğin tam anlamıyla hazır olması için biraz zaman gerekiyor. Cloud Cam’in değerlendirme amacıyla buluta kısa videolar göndereceğini belirten Amazon, böylelikle kameranın eve ait unsurları öğreneceğini dile getirdi. Örneğin, evde bir köpek de varsa Amazon’un kamerası değerlendirmeler sonucunda bunu öğrenecek ve köpek görüş alanına girdiğinde bildirim göndermeyi durduracak.

Amazon Cloud Cam gelişmiş özellikleri abonelere sunacak

Ancak gelişmiş Amazon Cloud Cam özelliklerinden yararlanabilmek için sunulan üç paketten birine abone olmak gerekiyor. Cloud Cam’i bir paket olmadan satın alanlar sadece 24 saatlik görüntü saklama, basit hareket algılama ve üç kamera desteğinden yararlanabiliyor. Daha uzun görüntü saklama süresi ve daha fazla kamera desteği sunan paketlerin aylık fiyatları ise 6.99 ila 19.99 dolar arasında değişiyor.