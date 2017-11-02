Amazon AR View ile ürünleri satın almadan evde görmeyi sağlıyor

Amazon, Apple’ın ARKit adını taşıyan artırılmış gerçeklik araç setinden yararlanarak mobil uygulamasına bir artırılmış gerçeklik bileşeni ekledi. Amazon AR View adını verdiği özellikle müşterilerine dekorasyon ürünlerini, elektronik cihazları, ofis malzemelerini, oyuncakları ve oyunları satın almadan eve yerleştirme imkânı sunacak.

Amazon müşterileri AR View ile satın alacakları ürünleri evlerine yerleştirebilecek, hareket ettirebilecek veya diledikleri doğrultuda döndürebilecek. Böylelikle alınacak ürünün eve uyup uymayacağını gerçek zamanlı olarak görmek mümkün olacak.

Özelliğe erişmek için Amazon uygulamasını açtıktan sonra arama çubuğundaki kamera ikonuna dokunmak gerekiyor. Ardından AR View seçeneği aktive ediliyor ve bir ürün seçiliyor. Özellik iPhone 6s ve üstü modellerde, iOS 11 işletim sistemiyle birlikte kullanılabiliyor.

Amazon AR View türünün ilk örneği değil

Amazon AR View kullanışlı bir araç olsa da, türünün ilk örneği değil. Ikea da geçtiğimiz eylül ayında ARKit destekli bir çözüm sunmuştu. Amerikan süper market zinciri Target da mobil sitesine AR gerçeklik destekli bir çözüm yerleştirmişti.