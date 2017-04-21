Amazon Alexa adını taşıyan dijital asistanında kullandığı sesle kontrol teknolojisini diğer yazılım ve uygulama geliştiricilerinin de erişimine açıyor. “Lex” ismiyle anılan servisin kilitlerini kaldıran şirket, böylelikle sesle kontrol alanında zirveye yerleşmeyi amaçlıyor.

Amazon CTO’su Werner Vogels, Lex sayesinde sanal asistanların ve sohbet botlarının eskiye kıyasla daha insansı ve dost canlısı davranışlara ve ses tonuna kavuşabileceğini belirtti.

Lex, gerçek uygulamalar veya yazılımlar yerine bulutta varlığını sürdürüyor. Bu da Amazon’un insanların Alexa ile girdikleri etkileşimlerden yararlanarak sistemi geliştirmesini mümkün hâle getiriyor. Amazon’un akıllı hoparlörü Echo’nun iPhone’un satış rakamlarına ulaşması pek mümkün görünmüyor. Ancak Vogels insanların Alexa ile akıllı telefonlardaki asistanlara kıyasla daha fazla iletişime gireceğine inanıyor. Akıllı telefon asistanlarının kullanım alanlarının otomobillerle sınırlı olduğunu söyleyen Amazon yöneticisi, Alexa ile evde yoğun biçimde temas kurulabildiğini belirtti.

Amazon Alexa için daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor

Amazon’un Alexa’yı ve Lex’i geliştirmesi için daha fazla veriye ihtiyacı var. Şirketin topladığı veriler, Lex’i kullanan servis ve uygulamalardaki etkileşimin gelişimi için de önem taşıyor.