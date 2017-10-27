Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisse senedi fiyatı geçtiğimiz hafta itibarıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yayınlanan son Alphabet finans raporu, şirket adına finansal açıdan güzel günlerin devam ettiğini gösteriyor.

Alphabet’in şemsiyesi altındaki şirketler, geride kalan üç aylık dönemde 27.8 milyar dolar gelir elde etti. Bu meblağ, gelirlerde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oranında bir artış kaydedildiği anlamına geliyor. Şirketin net geliri ise 6.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Google’ın reklam işi gelir artışının itici gücü olurken, Alphabet’in devasa yapısının diğer parçalarındaki büyüme de gözden kaçmadı.

Alphabet’in “diğer işler” olarak tanımladığı biriminin altında Nest, X, Calico ve Verily gibi şirketler bulunuyor. Söz konusu birimin geliri, geçtiğimiz yıla kıyasla 105 milyon dolar arttı ve 302 milyon dolara ulaştı. Söz konusu miktar, Alphabet çatısı altındaki yeniden yapılanmadan bu yana diğer işler biriminin en yüksek geliri olma niteliğini taşıyor. Birimin gelirinin önemli bir kısmının mevcut ürünlerini yenileyen ve ayrıca yeni ürünler tanıtan Nest’ten geldiği düşünülüyor. Ancak Google Fiber ve Verily gibi şirketlerin de kârlı olduğu biliniyor.

Sürücüsüz olarak gidebilen bir otomobil geliştirmek veya insan ömrünü uzatmaya çalışmak, masraflı hedefler olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla diğer işler kategorisinin yılın üçüncü çeyreğinde 812 milyon dolar kaybetmesine şaşırmamak gerekiyor. Zararın eskiye göre azalması, birimin faaliyetleri açısından ümit veriyor. Alphabet’in başlattığı projeleri uzun vadede destekleyecek kaynaklara sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Alphabet’in finans raporunda “Google’ın diğer gelirleri” başlığını taşıyan bir bölüm de bulunuyor. Söz konusu bölümde, Google’ın buluttan ve donanım satışlarından elde ettiği gelire ilişkin bilgiler bulunuyor. Diğer gelirler kaleminde 2016’nın aynı dönemine kıyasla neredeyse 1 milyar dolarlık bir artış gözlemleniyor. Alphabet bu başlık altında fazla detay paylaşmıyor. Dolayısıyla artışın buluttan mı yoksa Google markasını taşıyan ürünlerden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Alphabet finans raporu YouTube açısından ilginç bir artışı gösteriyor

Alphabet finans raporu, YouTube’a ilişkin ilginç verileri ortaya koyuyor. YouTube Google’ın önemli gelir kalemlerinden biri olmayı sürdürürken, PC ve telefon dışında kalan oturma odası cihazları üzerinden serviste video izleme süresinin 100 milyon saati aştığı belirtildi.