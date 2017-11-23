Alışveriş sitelerinden Black Friday 2017 teknoloji fırsatları

Türkçeye Kara Cuma olarak geçen Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nün ertesi günü başlayan ve Noel’e kadar süren alışveriş döneminin ilk günü olarak nitelendiriliyor. Mağazalar bu güne özel olarak büyük indirimler sunuyor. Kara Cuma’nın ünü Amerika’nın dışına taşarak birçok ülkeye yayıldı. Son yıllarda Türkiye’de de bu güne özel alışveriş fırsatlarının ve indirimlerin arttığını görmeye başladık. Bu dosya yazısında çeşitli alışveriş sitelerinin Black Friday 2017 için düzenlediği kampanyalara ve fırsatlara yer veriyoruz.

Black Friday nedir?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma gününe verilen özel ad. Bu özel gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Black Friday’de mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bu günde, yapılan indirimlerin de katkısıyla beklenmedik derecede satış yaparlar.

Black Friday 2017 fırsatları

TeknoSA

TeknoSA, 24 Kasım 2017 Cuma günü gece saat 12’den itibaren Black Friday satışlarına web sitesi üzerinden başlayacak. Disney Collection, Telefon, Notebook, Televizyon, Elektrikli Ev Aletleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Fotoğraf Makinesi & Aksiyon Kamera, Yazıcı ve Aksesuar gibi farklı ürün kategorileri altında özel indirim fırsatları sunulacak. Black Friday 2017 kapsamına girecek ürünler de satışlar başladığında belli olacak.

TeknoSA fırsatlarını bu sayfadan görebilirsiniz.

MediaMarkt

MediaMarkt Black Friday sayfası altında akıllı telefon, kulaklık, bellek kartı, ses sistemleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar, oyun, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi çeşitli ürünleri listeliyor. Yapılan fiyat indirimlerine baktığımızda, çok da büyük indirimlerin yapılmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Belki 24 Kasım gününe özel bazı yeni ve daha büyük indirim fırsatları söz konusu olabilir.

MediaMarkt fırsatlarını bu sayfadan görebilirsiniz.

Hepsiburada

Hepsiburada “Efsane Cuma” adını verdiği indirimlerle birlikte, bu geceden itibaren yüzde 80’e varan indirimler sunmaya başlayacak.

Hepsiburada fırsatlarını siteden görebilirsiniz.

GittiGidiyor

GittiGidiyor ise “Süper Cuma” olarak adlandırdığı özel günde, yüzde 80’e varan oranda indirim uygulamayı planlıyor. Elektronik ürünler dahil tüm kategorilerde seçili ürünlerde uygulanan yüzde 80’e varan indirimin yanı sıra, 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan herkes yüzde 5 indirimden yararlanabiliyor. İndirim, altın ve cep telefonu hariç tüm ürünleri kapsıyor.

GittiGidiyor fırsatlarını siteden görebilirsiniz.