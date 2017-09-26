Amazon çevrim içi müzik servisi Amazon Music’in iOS ve Android uygulamalarını güncelledi. Güncelleme uygulamaya şirketin sesle kontrol edilebilen akıllı asistanı Alexa’yı da getirdi. Yeni şarkıları bulma ve oynatma konusunda kullanıcılara yardım edecek olan Alexa iOS ekosistemine ilk adımını da böylelikle attı.

Amazon Music uygulamasında hâli hazırda 40 milyon şarkı bulunuyor ve artık Alexa sayesinde artık bu şarkıların her birine ses yoluyla arama yaparak erişilebiliyor. Sesle kontrol özelliği çalma listesindeki bazı özelliklere erişim için oldukça kullanışlı görünse de, esas faydasını keşif özelliklerinde sağlayacağa benziyor.

Alexa’nın Amazon Music kullanıcılarına getirdiği faydalar bununla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar radyoda duydukları veya sadece bir iki mısrasını bildikleri bir şarkının ismini Alexa sayesinde öğrenebiliyor. Aranan şarkıyı bulan dijital asistan, şarkıyı çalma listesine veya müzik kütüphanesine de ekleyebiliyor.

Alexa kullanıcılara yaptıkları eyleme veya modlarına göre şarkılar çalmalarında da yardımcı oluyor. Örneğin, “Alexa koşu müziği çal” komutu verildiğinde Alexa spor yaparken dinlemeye uygun şarkılardan oluşan bir listeyi çalmaya başlıyor.

Alexa iOS kullanıcılarıyla dört ülkede buluşuyor

Alexa iOS kullanıcılarıyla ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya’da buluşuyor.