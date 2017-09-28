Amazon’un dijital asistanı Alexa, yolculuğuna şirketin Echo adını taşıyan akıllı hoparlöründe başlamıştı. Yavaş yavaş varlık sahasını genişleten dijital asistan, artık teknolojik cihazların da ötesine geçiyor. Amazon Alexa BMW ve Mini markalı otomobillerin araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinde kullanılacak.

Alexa ile BMW ve Mini sahipleri, Alexa’nın Echo gibi cihazlarda sunduğu imkânlardan yararlanabilecek. Bu imkânlar arasında soruları yanıtlama, telefonla arama yapabilme, müzik çalma ve akıllı ev ürünlerini kontrol etmek bulunuyor.

Alexa’nın yetenekleri BMW’nin araç içi bilgi ve eğlence sisteminde yerleşik olarak sunulacak. Dolayısıyla bu imkânlara erişim için ayrı bir uygulama indirmeye veya yüklemeye gerek kalmayacak.

BMW hâli hazırda otomobillerinde sıcaklık kontrolü, kapı kilitleme gibi işlemler için Echo gibi Alexa uyumlu cihazlardan yararlanıyor. Ancak yeni entegrasyon ile BMW sürücülerine her şeyi sürücü koltuğundan halletme imkânı sunuluyor.

BMW ve Amazon tarafından yapılan açıklamalarda bahsedilmese de, Apple CarPlay BMW tarafından üretilen otomobillerdeki varlığını sürdürecek.

Alexa BMW markalı otomobillere 2018’in ortasından itibaren gelecek

BMW Grubu’nun dijital servisler ve iş modellerinden sorumlu başkan yardımcısı Dieter May, yeni işbirliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Alexa BMW ve Mini satın alanların dijital yaşam tarzını biraz daha kuvvetlendirecek. Sesle kontrolü uzun bir süre önce sunmuştuk. Şimdi de bu özelliği bir dijital ekosistemle buluşturuyor ve sürücülerimize daha fazla imkân sağlıyoruz.”

Alexa BMW ve Mini otomobillerdeki yerini 2018’in ortasından itibaren alacak. İlk etapta ABD, Almanya ve İngiltere’de satılacak otomobillerde bu hizmet sunulacak.