Alcatel A3, geçtiğimiz şubat ayının sonunda Barselona’da düzenlenen MWC 2017’de duyurulmuştu. Güvenliğe verdiği önem ve yüksek kamera kalitesiyle dikkat çeken telefon, Türkiye’de satışa sunuluyor.

Parmak izi tarayıcısı, 2017 ile birlikte her segmentten telefonda önemli bir güvenlik bileşenine dönüşmüştü. A3, parmak izi tarayıcısından sadece telefonun kilidinin açılması için yararlanmakla kalmıyor. Cihaza beş parmak izi yükleyebilen kullanıcılar, bu izlerin her biriyle farklı bir uygulamayı başlatabiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde telefonun özel modunu da parmak iziyle koruma altına alabiliyor. Başkalarının görmesi istenmeyen uygulama ve dosyalar bu modda saklanabiliyor.

A3’te ön kameraya flaş da eşlik ediyor. Böylelikle ışığın düşük olduğu ortamlarda da aydınlık selfie kareleri yakalamak mümkün oluyor. Yüz Maskesi özelliğiyse kullanıcıların karşısına çeşitli filtreler çıkarıyor ve böylelikle özçekimler biraz daha renkli hâle gelebiliyor.

Alcatel A3 HD çözünürlüklü 5 inçlik bir ekran taşıyor. Akıllı telefonda dört çekirdekli 1.25 GHz MediaTek MT6737 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon gücünü 2460 mAh kapasiteli pilden alıyor.

Alcatel A3 899 TL karşılığında satılıyor

Alcatel A3, saf beyaz ve keskin siyah adını taşıyan iki renk seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketinde 899 TL yazıyor.