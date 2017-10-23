Akıllı telefonlar ölümlü kazalardaki artışın sorumlusu olarak gösteriliyor

Amerikan halkının yüzde 80’i haber okumak, sosyal medyayı takip etmek ve fotoğraf paylaşmak için akıllı telefonları kullanıyor. Ancak bütün bu işlemler direksiyon başında gerçekleştirildiğinde sorun hâline geliyor. Son istatistiklere göre, ABD’deki ölümlü trafik kazalarının oranı yüzde 14.4 oranında arttı. İki yıllık düşüşün ardından yaşanan bu artışın sorumlusu olarak akıllı telefonlar gösteriliyor.

2014’te yüzde 75 olan akılı telefon sahibi Amerikalıların oranı, 2016’da yüzde 81’e yükseldi. Akıllı telefon sayısının artması, telefona bakmak için gözlerini yoldan ayıranların sayısının da artması anlamına geliyor. Gözleri yoldan 1-2 saniye ayırmak bile ölümcül kazalara yol açabiliyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından sağlanan veriler ise hâlâ biraz eski görünüyor. NHTSA’nın verilerine göre, 2015’te ABD’de meydana gelen 32 bin 166 ölümlü trafik kazasının sadece yüzde 1.4’lük kısmının akıllı telefonlardan kaynaklanıyor. Bu da ölümcül kazalardaki artışın neden sadece akıllı telefonlara bağlandığının sorgulanmasına neden oluyor. 2014-2016 arasında trafik kazalarında hayatını kaybeden yayaların oranı yüzde 22 oranında artarken, bisikletlerin ölüm oranındaki artış yüzde 15.2 oldu. Motosiklet sürücülerinin ölüm oranındaki artış ise yüzde 15.1 olarak gerçekleşti. Aşırı hızdan kaynaklanan ölümlü kazalar yüzde 8.9, alkol kaynaklı ölümlü kazalar ise yüzde 5.6 oranında arttı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ise ölümcül kazaların sadece yarısının akıllı telefonlardan kaynaklandığını belirtti. 3 milyon kişiyle bir çalışma gerçekleştiren analiz şirketi Zendrive, sürücülerin yüzde 88’inin direksiyon başında akıllı telefonlar ile haşır neşir olduğunu ortaya koydu. Telefonunu eller serbest modunda kullananların da dikkat dağınıklığı tehlikesi yaşadığı belirtilirken, direksiyon başında telefonla ilgilenenlerin oranının yüzde 88’den daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Akıllı telefonlar direksiyon başında kullanımı azaltacak çözümler sunuyor

Akıllı telefonlar ve üreticiler için telefon kaynaklı kazalardaki artış, gerçek anlamda kötü reklam niteliği taşıyor. Bu nedenle direksiyon başında kullanımı ve dikkat dağınıklığını azaltacak özelliklerin sayısı iyiden iyiye artıyor. Apple’ın iOS 11 ile sunduğu Araba Kullanırken Rahatsız Etme özelliği bu yönde atılan somut adımlara bir örnek olarak gösterebilir. Nissan ise Signal Shield ile söz konusu problem için daha radikal bir çözüm teklif ediyor.