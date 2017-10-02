Akıllı saatler gibi giyilebilir sağlık takip ürünlerinin çeşitli problemleri bulunuyor. Bu problemler arasında cihazın insan vücuduna tamamen bağlanmaması öne çıkıyor. Bu nedenle kullanıcılar kısa ömürlü pil ve kablosuz bağlantıya güvenmek zorunda kalıyor. Enerjisini kendisi üreten bantlar bile belli sınırlarla karşılaşıyor. Harvard Üniversitesi ve MIT, akıllı dövmeler ile bu sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Söz konusu dövmeler, taşıyıcılarının vücuduna sağlık sensörleri yerleştiriyor. Bu sensörlerin çalışması için güce veya kablosuz bağlantıya ihtiyaç duyulmuyor. Dövmedeki mürekkep, insan vücudundaki hücreler arasındaki sıvıyla kimyasal kompozisyona giriyor. Bu kimyasal kompozisyon kullanıcıların kan durumunu yansıtıyor. Yeşil mürekkep, vücuttaki su miktarı azaldıkça daha yoğun hâle geliyor. Bir diğer yeşil mürekkep ise kahverengine dönerek diyabet hastalarının glikoz seviyelerinin arttığı konusunda uyarıyor.

Akıllı dövmeler, sonsuza kadar sahiplerinin üzerinde durmak zorunda değil. Bazı küçük dokunuşlarla bilim adamları dövmelerin insanların ihtiyacı kadar vücutta durmasını sağlayabiliyor. Bazı ışıklarla temas etmediği sürece bu dövmeler başkaları tarafından görülmeyebiliyor. Kola yerleştirilen sembollerin ne olduğu ise bir akıllı telefon uygulamasının yardımıyla analiz edilebiliyor.

Akıllı dövmeler henüz prototip proje aşamasında

Akıllı dövmeler şimdilik işlevsel açıdan görsel açıdan olduğu kadar yeterli görünmüyor. Hem bilim adamları hem de dövme sanatçıları için ilham verici görünen proje, bazı etik problemleri de beraberinde getiriyor. Dövmeler görünür olduğu takdirde hasta bilgilerinin gizliliğinin herkese açık olma ihtimali, hasta mahremiyeti konusunda bazı sorunlar yaratıyor. Yine de, söz konusu dövmelerin vücuda bir ürün bağlamaktan çok daha rahat olabileceği söylenebilir.