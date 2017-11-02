AirPower’ın muhtemel satış fiyatı ortaya çıktı

Apple’ın eylül ayındaki iPhone X etkinliğinde AirPower adlı kablosuz şarj aksesuarı da tanıtılmıştı. Bu cihazın gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Fiyat hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle son sızıntı, bu aksesuarın fiyatı hakkında fikir vermesi açısından dikkate değer sayılır.

ThinkApple‘ın belirttiğine göre, AirPower’ın yurt dışı fiyatı 199 dolar civarında olacak. Bu da onu en pahalı Apple aksesuarlarından bir tanesi hâline getirecek. Sızan fiyatın henüz kesinleşmemiş, resmi olmayan fiyat olduğunu belirtelim.

AirPower’ı farklı kılan nokta aynı anda iPhone, Apple Watch ve AirPods’u birlikte şarj edebilmesi. Apple, bu teknolojiyi standarda eklemek için Qi ile iş birliği içinde çalıştığını söylüyor. Şarj aksesuarı aynı zamanda hızlı şarjı da destekleyecek.

AirPower, onu destekleyen birden fazla Apple cihazına sahip kullanıcılar için mantıklı bir ürün olacaktır. Eğer sadece bir iPhone 8 ya da iPhone X sahibi olursanız, bu aksesuara sahip olmak çok anlamlı olmayabilir. Tek bir cihazı şarj etmeye olanak sağlayan aksesuarlar daha uygun fiyata bulunabiliyor. Ancak iPhone’un yanında Apple Watch ve hatta AirPods’a sahip olanlar, AirPower ile rahatlık yaşayabilir ve sözü edilen fiyatı karşılamayı düşünebilir.

AirPower gelecek yıl piyasaya çıkacağı için, son fiyatın açıklanması için biraz daha zaman vardır. Apple, piyasaya çıkışa birkaç hafta kala son fiyatı açıklayacaktır. Ancak neyle karşılaşacağımızı az çok tahmin etmek açısından sızıntılar dikkate değer görünüyor.