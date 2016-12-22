AirPods kablosuz kulaklıklar geçen haftadan itibaren satışa sunulmuştu. Türkiye’de de 779 TL’lik fiyat etiketiyle piyasaya çıkan bu kablosuz kulaklıklar test merkezimize de ulaştı. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog’da bulacağınız bu aksesuarın kutu açılımını birlikte gerçekleştiriyor, kurulumunu da yapıyoruz.

Aksesuarın kutusunu açtığınızda, Apple’ın özellikle mobil cihazlarında sıklıkla olduğu gibi birtakım kılavuzlar sizi karşılıyor. Daha sonra, bir diş ipliği kutusuna benzeyen tasarımı ve küçük boyutlarıyla AirPod’ların muhafaza kutusunu görüyoruz. Kapağı kolaylıkla açılıp kapatılan bu kutunun içinde de kulaklıklar mevcut. Kutuda, kulaklıkların hemen ortasında bulunan küçük bir lamba da topuzların şarj edilip edilmediğini veya kutu şarj edilirken pil durumunu gösteriyor. Ayrıca kutudan bir de Lightning kablosu çıkıyor. Kablo sıkıntısı çekenler veya yedek kablo arayanlar bu duruma çok sevinecektir.

Kulaklıkları iOS 10 yüklü iPhone, iPad ve iPod touch; watchOS 3 yüklü Apple Watch veya macOS Sierra ile çalışan Mac bilgisayarlarla kullanabilirsiniz. Eşleştirme yapmak için bir iOS cihazını kullanmak çok pratik oluyor. iOS 10 yüklü iPhone’da Bluetooth’un açık olduğundan emin olduktan sonra muhafaza kutusunun kapağını kaldırın, çok kısa bir süre sonra ekranda AirPods penceresini göreceksiniz. Penceredeki “Bağlan” düğmesine tıkladığınız anda, 3-4 saniye içinde eşleştirme tamamlanacak, AirPods’u kullanmaya başlayacaksınız.

Kablosuz kulaklıkların ses kalitesi oldukça iyi. Düşük frekanslar oldukça iyi şekilde aktarılıyor. Müziği bol basla dinlemeyi sevenler hoşlanacaktır. Kulaklıklardaki sensörler sayesinde, topuzlardan bir tanesini çıkardığınız anda çalan şarkı duruyor, kulağınıza tekrar taktığınız anda yeniden çalmaya devam ediyor. Topuzlardan herhangi bir tanesine art arda iki kez tıklatmak da Siri’yi hemen eşleştiriyor.

iPhone ile eşleştirmeyi yaptıktan sonra, telefonla aynı Apple kimliğine bağlı olan iPad Pro’da da Bluetooth destekli kulaklığın kaydının yapıldığını görüyoruz. Denetim Merkezi içinde ses çıkış aygıtlarına baktığımızda AirPods burada yer alıyor. Benzer şekilde aynı hesap altında bulunan iMac’te de, Bluetooth cihazları içine AirPods’un, biz herhangi bir işlem yapmadan eklendiğini görüyoruz. Farklı cihazlara geçiş yapmak için sadece AirPods’u seçmek ve gerekirse Bağlan düğmesine tıklamak yeterli oluyor. Ofiste tüm gün boyunca AirPods’u kulaklarımızdan çıkarmadan dolaşabileceğimizi söylesek yanlış olmaz.

Bu arada AirPods’un kulaktan kolaylıkla düştüğü söyleniyor. Ancak biz bu testi gerçekleştirdiğimizde her iki kulaklık topuzunun da, şiddetli hareketlere rağmen kulaklarımızda sapasağlam şekilde kaldığını gördük.

Bu aksesuarla ilgili daha fazla detayı, çok yakında gerçekleştireceğimiz detaylı inceleme yazısında bulacaksınız.