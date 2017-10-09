AOL’in uzun bir geçmişe sahip olan anında mesajlaşma servisi AIM, pek çok kişinin internetteki ilk deneyimlerine yol arkadaşlığı yapmıştı. Servis, 15 Aralık itibarıyla faaliyetlerine tamamen son verecek. AOL’den yapılan açıklamayla karar duyurulurken, insanların artık yeni yöntemlerle iletişim kurduğu ve bu nedenle artık servise ihtiyaç hissedilmediği belirtildi.

AOL’in sahibi olan Verizon, bünyesindeki Yahoo ve AOL gibi internet şirketlerini Oath markasının altında toplamıştı. Oath’tan iletişim ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Michael Albers’in imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Servis yeni dijital teknolojilerden yararlandı ve kültürel bir dönüşümü başlattı. Ancak artık insanların birbirleriyle iletişim kurma yöntemleri belirgin biçimde değişti.”

AOL üçüncü taraf sohbet uygulamaları üzerinden servise erişimi geçtiğimiz mart ayında kesmişti. Bu hamle, servisin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılacağının bir işareti olarak değerlendirilmişti. Servisin artık çok fazla kişi tarafından kullanılmadığını düşünürsek bu kararın ciddi bir etki yaratmayacağı söylenebilir.

AIM, 90’lı yılların sonunda ve 2000’lerin başında en popüler anında mesajlaşma servisleri arasında yer alıyordu. Özellikle ABD’de oldukça popüler olan platform, bir döneme damgasını vuran servislerden biri olmuştu.

AIM kapanan tek anında mesajlaşma servisi değil

Bir zamanlar çok popüler olan, ancak artık ihtiyaç kalmadığı için kapatılan tek anında mesajlaşma servisi AIM değil. MSN Messenger 2014’te kapanmış, Yahoo Messenger ise 2016’da kepenkleri indirmişti.