Adobe Photoshop Surface Dial ile uyumlu biçimde çalışacak

Microsoft, monitör bilgisayarı Surface Studio için hazırladığı Surface Dial isimli aksesuarını neredeyse 1 yıl önce duyurmuştu. Aksesuar için uygulama desteği şimdiye kadar oldukça kısıtlı olsa da, Microsoft’un Photoshop gibi bazı uygulamalar için verdiği destek sözü akıllardan çıkmamıştı. Şirket bu sözünü sonunda yerine getirdi ve Adobe Photoshop Surface Dial desteği kazandı.

Surface Dial, Photoshop’ta ilk günden bu yana sunduğu basit yakınlaştırma desteğinin ötesinde bir imkân daha sunacak. Kullanıcılar Microsoft’un aksesuarı sayesinde fırça ayarları üzerinde düzenleme yapabilecek. Şu an için entegrasyonun çapının sadece fırça ayarlarıyla sınırlı kalması hayal kırıklığı yaratsa da, zamanla desteğin kapsamının biraz daha genişlemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar Surface Dial’ı aktive ettiğinde Photoshop’ta ayrı bir fırça menüsü daha açılacak. Bu menüde boyut, opaklık, sertlik gibi değerler Dial’ı hareket ettirerek değiştirilebiliyor.

Adobe Photoshop Surface Dial desteğini Surface Book 2’nin çıkışı öncesinde duyurdu

Adobe Photoshop Surface Dial desteğini Surface Book 2’nin duyurulmasından sonra açıklamayı tercih etti. Microsoft’un hafta içi duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarı, Surface Dial desteğine de sahip olacak.