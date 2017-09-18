Birkaç istisna dışında elektrikli otomobillerin büyük kısmı asfaltlı yollar için tasarlanmış hassas ve pahalı taşıtlar. Bu da Afrika’nın zorlu yol koşullarında elektrikli otomobil görmeyi zorlaştırıyor. Ancak Münih Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen aCar isimli elektrikli otomobil prototipi, Afrika’nın koşullarına ve ihtiyaçlarına uygunluğuyla dikkat çekiyor.

Dayanıklı bir kasaya sahip olan dört tekerlekli araç, hem toprak yollarda hem de yol dışında gidebiliyor. Aracın menzili sadece 80 kilometre olsa da, sürekli olarak maksimum torkta gidebilmesi otomobilin engelleri daha kolay aşmasını sağlıyor.

Münih Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen otomobil, modüler bir yapıya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Otomobil rahatlıkla yolcu taşıma ve kargo düzenleri arasında geçiş yapabiliyor. Otomobilde bulunan batarya, vinçleri veya başka ekipmanları çalıştırmak için kullanılabiliyor.

aCar testleri başarıyla tamamladı

aCar için yol testleri geçtiğimiz temmuz ayında Gana’da tamamlandı. Afrika’da üretime geçmesi planlanan otomobilin 10 bin avronun altında bir rakam karşılığında satışa sunulması öngörülüyor. Otomobilin Afrika pazarında nasıl bir ilgiyle karşılanacağı ise zamanla anlaşılacak.