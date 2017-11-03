ABD’de 370 bin dolar değerinde iPhone X çalındı

Başlarına kapüşon geçirmiş iri yarı üç adam, ABD’nin San Francisco şehrinde, bir Apple Store’un önüne park etmiş olan UPS kargo aracına soygun gerçekleştirdi. Hırsızlar toplamda 370 bin dolar maliyete sahip 300’den fazla iPhone X’u çaldı.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, söz konusu olay geçtiğimiz çarşamba sabahı, yerel saatle 11.15 ile 11.30 arasında gerçekleşti. UPS aracının sürücüsü aracını kilitli hâlde, Stonestown Galleria alışveriş merkezinin dışına bırakmış ve bir başka teslimat için yakındaki Macy’s mağazasına gitmişti. O zaman zarfında, henüz yakalanamayan hırsızlar, araca girerek her biri 999 dolar veya üstü değere sahip 313 adet iPhone X’u, beyaz renkli bir Dodge kamyonete yükleyerek oradan uzaklaştı.

Polis hırsızların UPS kargo aracını takip ettiğini ve soygunu bilinçli şekilde gerçekleştirdiklerini, amaçlarının iPhone X’ları çalmak olduğunu düşünüyor. UPS ve Apple soruşturmada polisle iş birliği yapıyor. Çalınan her bir telefonun, IMEI numarası ve açıklamasıyla kayıt altına alındığı belirtiliyor.

Apple, bu soyguna rağmen, olayın gerçekleştiği yer civarındaki mağazalarda iPhone X’un bulunacağını, cihazlarını mağazadan almak için randevu almış olanların da cihazlarını alabileceğini söylüyor. İçinde bulunduğumuz çeyrekte satışlarda 84 milyar dolar bekleyen bir şirket için, 370 bin dolarlık kayıp çok da önemli olmasa gerek.