Apple son birkaç yıllık süre içinde iPhone’lar ve Android telefonlar arasındaki performans farkını önemli ölçüde açmış durumda. Bu farkın açılmasında Cupertino merkezli şirketin iPhone’a yerleştirdiği kendi tasarımı olan yonga setleri önemli bir rol oynuyor. Apple’ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X, şirketin A11 Bionic adını verdiği işlemciyi taşıyor.

Apple’ın yeni yonga seti, akıllı telefon dünyası tarafından mercek altına alınmış durumda. Geekbench benchmark testini geliştiren Primate Labs CEO’su John Poole de Cupertino merkezli şirketin yeni işlemcisini performans testinden geçirdi. Poole, Apple’ın yeni iPhone’larının işlemcileri sayesinde Geekbench testinde amiral gemisi Android telefonlardan yüzde 50 daha fazla performans sergilediğini belirtti.

Poole, bu denli büyük bir performans artışının neden sadece iPhone’larda görüldüğü sorusuna yanıt arıyor. Android telefonların performans bakımından durağan bir çizgiye girmesini anlamlandıramadığını söyleyen Poole, Android’de iPhone’lardaki kadar büyük sıçramaların görülmemesini kavrayamadığını belirtti.

A11 Bionic ile akıllı telefonda masaüstü seviyesi bir performansın sergilendiğine dikkat çeken Primate Labs CEO’su, ilk nesil iPhone döneminde böyle bir performans beklemenin “çılgınlık” olarak niteleneceğini sözlerine ekledi.

A11 Bionic ve selefleri Apple’a iPhone’da hareket özgürlüğü sağladı

A11 Bionic ve seleflerini kendisi geliştiren ve tasarlayan Apple, böylelikle iPhone’larıyla gitmek istediği yön konusunda hareket özgürlüğüne kavuştu. Şirketin bu yaklaşımı Samsung ve Huawei gibi bazı Android telefon üreticilerine de örnek olsa da, pek çok şirket hâlâ yonga ihtiyacını dışarıdan karşılamayı seçiyor.