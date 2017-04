Apple geçtiğimiz ayın sonlarına doğru birtakım yeni ürünler tanıtmıştı. Bunların arasında iPad Air 2’yi takip eden, ancak Air’ı bünyesinden atarak sadece “9.7 inç iPad” olarak adlandırılan yeni bir model bulunuyor. 2017 model Apple iPad, bir Apple tabletine sahip olmak için en ucuz yollardan bir tanesi olarak öne çıkıyor, önemli fiyat indirimiyle sunuluyor. Bu tablet geri kalan iPad ailesine göre ne gibi avantajlar, dezavantajlar içeriyor?

Şu anda 9.7 inç ekranlı bir iPad satın almak isteyenlerin önünde iki farklı seçenek bulunuyor; bunlardan bir tanesi yaklaşık bir yıldır satışta olan 9.7 inç iPad Pro, diğeri de yeni satışa çıkan 9.7 inç iPad. Bu yazıda iki Apple tabletinin karşılaştırmasını yapıyoruz.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Tasarım

Yeni Apple iPad 2017 ve iPad Pro 9.7’nin birbirine çok benzeyen tasarımları bulunuyor, sadece birkaç yüzeysel farklılık görüyoruz. Her ikisi de iPad karakterini yansıtıyor; ince, lüks görünümlü, kavisli kenarlara ve köşelere sahip olan metal tasarımlara sahip. Ayrıca her ikisinin ekranının altında da Touch ID özellikli ana ekran tuşlu bulunuyor.

Arkada Apple logosu her zaman olduğu gibi ortaya yerleştirilmiş. Arka kamera lensi ise sol üst köşeye oturuyor. iPad Pro 9.7’de arka kamera lensi ve flaş alt alta yerleştirilmişken, yeni iPad’de sadece kamera lensini görüyoruz, flaş bulunmuyor. Ayrıca iPad Pro 9.7’nin kamerasının yanında bir mikrofon da görüyoruz. Her iki modelde de alt kısımda ortalanmış Lightning portları bulunuyor, bunların etrafında da ızgaraları görüyoruz. iPad Pro’nun bir kenarında Smart Connector portu bulunuyor, böylelikle diğerinden ayırt edilmesi biraz daha kolay hâle geliyor.

Her iki tablet genişlik ve yükseklik bakımından birbiriyle aynı; 240 x 169.5 mm.’lik boyutları görüyoruz. Ancak iPad Pro 9.7, 6.1 milimetre ile 7.5 milimetrelik 9.7 inç iPad’e göre daha ince bir profile sahip. Ayrıca Pro, Wi-Fi veya Wi-Fi Hücresel model olmasına göre, 437 gr. veya 444 gr.’lık ağırlıklar ile 469 gr. veya 478 gr. ağırlıklarla gelen yeni iPad’den daha hafif olduğunu gösteriyor.

2017 model iPad ve iPad Pro 9.7’nin her ikisi de gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleriyle sunuluyor. iPad Pro’da bunlara ek olarak roze altın rengi de görüyoruz. Bu renk seçeneği sadece 9.7 inç iPad Pro’da sunuluyor.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Ekran

Apple iPad 2017 ve iPad Pro 9.7’nin her ikisinde de 9.7 inç Retina ekran bulunuyor. Bu ekranların her ikisi de LED arka aydınlatmalı, 2048 x 1536 çözünürlüklü ve 264 ppi piksel yoğunluklu LCD panellerle sunuluyor. Ayrıca her ikisinde de parmak izine karşı direnç sağlayan oleofobik kaplama bulunuyor. Tüm benzerlikler burada sonlanıyor.

iPad Pro 9.7’de tamamen lamine ekran ve yansıtma önleyici kaplama bulunuyor. Yeni iPad’de ise bunları görmüyoruz. Bu da cam yüzey ile yeni iPad’in ekran paneli arasında küçük bir boşluk olduğunu gösteriyor. Kalınlığın daha fazla olmasının nedenlerinden bir tanesi olarak da bu gösteriliyor. Gerçekte bu durum çok büyük bir farklılık yaratmıyor, sadece 2017 model iPad’de ekrandaki görüntülerin yüzeyden biraz daha uzakta olmasına neden oluyor. Bunun dışında yeni iPad’in ekranında renkler hâlâ canlı ve doğal görünüyor.

Ayrıca iPad Pro 9.7’nin ekranı P3 geniş renk gamı desteğine ve Apple’ın True Tone teknolojisine de sahip. İkincisi sayesinde beyaz renk ortamın aydınlatma koşullarına göre ayarlanıyor. İki cihazın ekranları arasındaki en büyük fark burada ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Yeni iPad’de de iPad Pro 9.7 ve iPhone’larda olduğu gibi Night Shift özelliği bulunuyor. Bu, ekrandan yayılan mavi ışığı kısarak özellikle yatma zamanı gözlerinizin dinlenmesini ve uykunuzun daha çabuk gelmesini sağlıyor.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Kamera

Yeni Apple iPad 2017 modelinin arkasında f/2.4 diyafram açıklıklı ve 1080p video kayıt özellikli bir kamera bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 1.2 megapiksel. Her iki kameranın yanında da flaş bulunmuyor.

Öte yandan iPad Pro 9.7’de ise f/2.2 diyafram açıklıklı ve 4K video kayıt özellikli 12 megapiksel arka kamera bulunuyor. Önde de 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera görüyoruz. Live Photos, geniş renk gamı desteğiyle görüntü yakalama, arka kameranın yanında True Tone flaş ve ön kamerada Retina flaş gibi özellikler de kamerada mevcut.

Diğer kamera özellikleri her iki cihazda da ortak görünüyor. Her ikisi de Auto HDR fotoğraf çekimi, pozlama kontrolü, yüz algılama, burst modu, zamanlayıcı, fotoğrafların konumunu etikeleme gibi, şirketin iPhone’larında da sunulan kamera özelliklerini barındırıyor.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Donanım

Yeni Apple iPad 2017’de A9 işlemci ve gömülü M9 yardımcı işlemcisi bulunuyor. Apple, bunun iPad Air 2 ve iPad mini 4 modellerinde kullanılan A8 yongasına göre 1.6 kat daha hızlı CPU ve 1.8 kat daha hızlı GPU performansı sunduğunu belirtiyor. iPad Pro 9.7’de ise A9X gibi daha gelişmiş bir işlemci ve M9 yardımcı işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci A8’e göre 1.85 kat daha hızlı CPU ve 2.7 kat daha hızlı GPU performansı sağlıyor.

iPad Pro 9.7’de Apple Pencil ve Smart Keyboard uyumluluğu da mevcut. Bu durum iPad Pro’nun dışarıda hareket hâlindeyken bir PC’nin yerine getirdiği işlevleri daha rahat şekilde karşılamasını sağlıyor. Ayrıca iPad Pro’da dört adet hoparlör bulunuyor, yeni 9.7 inç iPad’de ise iki adet hoparlör görüyoruz.

Hem iPad Pro 9.7 hem de yeni iPad 10 saate kadar pil ömrü vadediyor. Her ikisi de 32 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor. iPad Pro 9.7’de yeni iPad’den farklı olarak 256 GB’lık kapasite seçeneğini de görüyoruz.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Yazılım

Hem iPad 2017 hem de iPad Pro 9.7 iOS 10 ile çalışıyor. Bu, her iki cihazdan da hemen hemen aynı kullanıcı deneyimini elde etmeyi sağlıyor. iPad Pro’da birkaç ek yazılımsal özellik bulunuyor.

Ne var ki, bölünmüş ekranda çoklu görev desteği, HomeKit destekli cihazları kontrol etmeyi sağlayan Home uygulaması, iMessage ve App Store ekosisteminin zengin iPad uygulama katalogu her iki tablet için de ortak görünüyor.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Fiyat

Yeni 9.7 inç iPad Pro’nun sadece Wi-Fi özellikli, 32 GB’lık versiyonu 1599 TL’lik KDV dahil fiyata sahip. Fiyat 128 GB kapasiteli, Wi-Fi + Hücresel modelin 2199 TL’lik KDV dahil fiyatına kadar çıkıyor.

iPad Pro 9.7’nin 32 GB, sadece Wi-Fi versiyonu ise 2599 TL’lik fiyat etiketiyle sunuluyor. En üst konfigürasyon olan 256 GB, Wi-Fi + Hücresel ise 4099 TL’den sunuluyor.

Apple iPad (2017) ve iPad Pro 9.7 karşı karşıya: Hangisini satın almalı?

2017 model 9.7 inç iPad ile iPad Pro 9.7 arasında karar vermek isteyenlerin yeni bir iPad’i ne için istediklerini iyi bilmeleri, bir tabletle yapmayı planladıkları işlere karar vermeleri gerekiyor.

iPad Pro 9.7 daha iyi bir ekran, daha gelişmiş bir işlemci, dolayısıyla daha yüksek performans, daha fazla depolama alanı seçeneği ve daha iyi kameralar gibi artılara sahip. Ayrıca Smart Keyboard ve Apple Pencil desteklerini unutmayalım. Bu da iPad Pro’yu kullanışlı bir üretkenlik aracına dönüştürüyor. Ayrıca iPad Pro daha iyi ses donanımıyla film izlerken veya müzik dinlerken de keyif almayı sağlıyor.

2017 model 9.7 inç iPad ise daha önceki iPad’lerin sunduğuyla hemen hemen aynı deneyimi sunuyor, iPad Pro gibi bir üretkenlik aracı değil, daha çok tüketim aracı olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki, bu durum iPad’in iş için kullanılmayacağı anlamına gelmiyor, ancak işin gerçeği bu. Teknik özellikler bakımından iPad Pro 9.7’nin gerisinde kalsa da, bu tablet de sağlam ve tutarlı performans sunmayı sürdürüyor. iPad Pro’daki işlevselliği aramayan, daha çok bütçesini düşünenler için 9.7 inç iPad daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.