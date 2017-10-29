29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google’dan özel doodle

Google 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladığımız bu anlamlı günde Türkiye’de arama yapmak için arama motoruna giren kullanıcılarını özel bir doodle ile selamlıyor.

29 Ekim’e özel doodle, Google’ın ana sayfasında görülüyor. Google kelimesi, cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki gazetelerde gördüğümüz tarzda yazılmış. İkinci “O” harfi yerine mavi, hafif bulutlu bir gökyüzü içeren, elips şekilli büyük bir pencere ve onun içine yerleştirilmiş, dışa doğru da taşan, dalgalanan Türk bayrağı barındırıyor. Bu arada arama sonuç sayfalarında da aynı doodle’ın bayraksız versiyonu sol üst sayfada logo yerine yer alıyor.

Bu doodle’a tıklayan kullanıcılar Google’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili arama sonuçlarına ulaşıyor. Öte yandan eğer isterseniz, Google’ın hazırladığı bu özel doodle’ı, sağ alt köşesinde yer alan paylaşma aracı sayesinde sosyal medyada veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu haber vesilesiyle Teknoblog olarak Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Bu aziz vatan için mücadele eden, şehit olan; kuruluşuna katkıda bulunan tüm değerli insanları rahmetle ve minnetle anıyoruz.