Google, hafta içinde Android Wear 2.0’ı yayınlayarak akıllı saat pazarındaki çalışmalarında yeni perdeyi başlatacak. Bu yeni perdede Google’a yeni oyuncular da eşlik edecek. Çinli ZTE de söz konusu oyuncular arasında yer alıyor. ZTE Quartz ile Android Wear sahnesine ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

ZTE’nin akıllı saati için henüz resmi duyuru gelmese de, saatin tanıtımında kullanılacak fotoğraflar internete sızdı. Şu an için Quartz’ın özelliklerine dair bilinenler oldukça sınırlı. Ancak saatin hücresel bağlantıyı desteklemesi ve Android Wear 2.0 ile sunulan bağımsız özelliklerden yararlanması bekleniyor.

Metal kasası ve rengi değiştirilebilen saat arayüzüyle Quartz, orta segment bir akıllı saat gibi görünüyor. Fotoğrafta saat arayüzünün kayış rengine göre ayarlanabileceği görülüyor. Ancak bunun dışında fotoğraf üzerinden bir çıkarımda bulunmak mümkün olmuyor.

ZTE Quartz ile ilgili detaylar MWC 2017’de açıklanabilir

ZTE’nin Android Wear işletim sistemli ilk akıllı saati Quartz ile ilgili detayları ay sonunda Barselona’da başlayacak 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2017) açıklaması bekleniyor.