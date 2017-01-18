ZTE bu ayın başında, daha önce kitlelerden fikirlerini isteyerek, gelen geri bildirimler sonucunda geliştirdiği akıllı telefonunu Kickstarter üzerinden kitle fonlamasına sunmuş, bağışları beklemeye başlamıştı. ZTE Hawkeye adlı bu telefonun şimdi de teknik özellikleri netleşti.

ZTE Hawkeye Android Nougat ile yüklü olarak gelecek. 5.5 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 13 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlüklü, faz algılamalı otomatik odak ve optik zumlu arka kameralar, 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da başlıca özellikler arasında bulunacak.

Hawkeye’ın kalbinde ise sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemci bulunacak. Buna 3 GB RAM, 32 GB dahili haıza, microSD kart yuvası eşlik ediyor. Teknik özellikler arasında parmak izi okuyucu, çift SIM kart yuvası, NFC, USB Type-C ve 3000 mAh kapasiteli pil de bulunuyor.

Hawkeye’da dikkat çeken iki önemli özellik daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi göz takip yeteneği, böylelikle eller serbest şekilde içerik içinde yukarı ve aşağı yönde kaydırmak mümkün oluyor. Ayrıca kendinden yapışkanlı kılıf sayesinde de telefonu bir yüzeye kolaylıkla yapıştırmak ve kullanmak mümkün oluyor.

ZTE Hawkeye, Kickstarter üzerinden 199 dolarlık fiyat etiketiyle sunuluyor. Cihazın Eylül 2017’den itibaren ön talepte bulunanlara teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Bu yazıyı yazdığımız sırada 31 bin 268 dolarlık para toplanmıştı. ZTE’nin 500 bin dolarlık hedefine ulaşıp ulaşamayacağını yaklaşık bir ay sonra, 18 Şubat tarihinde görmüş olacağız.

Her ne kadar Hawkeye’ın teknik özellikleri tam anlamıyla amiral gemisi telefon çizgisinde olmasa da, özellikler kümesi için 199 dolarlık yurt dışı fiyatının kötü olmadığını söyleyebiliriz.