ZTE Hawkeye adını verdiği telefonunu kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda şekillendirmişti. Şirket, telefon için bir kitle fonlama kampanyası da başlatmıştı. ZTE, özellikleri itibarıyla orta segmentte konumlanan Hawkeye için 500 bin dolar toplama hedefi koymuştu. Ancak Çinli üretici şimdiden bu kampanyanın bir hata olduğuna kabul etmiş gibi görünüyor.

Şirketin planlama ve iş ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Jeff Yee, bir blog yazısı aracılığıyla kitle fonlama kampanyasının “hata” olduğunu açıkladı. Şu ana kadar sadece 35 bin dolar toplayabildiklerini söyleyen Yee, orta segment telefon için kitle fonlama kampanyası başlatmanın iyi bir fikir olmadığını dile getirdi.

Yee, CSX eller serbest özelliklerini orta segment bir telefona yerleştirmenin beklentileri karşılayamamış olabileceğini dile getirdi. ZTE yöneticisi bunun Kickstarter aşamasından önce telefonun şekillenmesine katkıda bulunanları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Yee, bunun kendi hataları olduğunu da kabul etti.

Kickstarter kampanyasına gösterilen ilginin düşüklüğü, potansiyel kullanıcıların ZTE’den en iyi Qualcomm Snapdragon işlemciyi barındıran üst segment bir telefon istediğini gösteriyor. Göz takibi ve her türlü zemine tutunmak da telefonun dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Hawkeye’ın daha geniş kitlelere ulaşması için orta segment özelliklere yöneldiklerini söyleyen Yee, telefonun bütçeye uygun olduğu anlamına geliyor. ZTE Hawkeye, Kickstarter üzerinde 199 dolar karşılığında satılıyor. Ancak kampanyanın bitişinin ardından bu fiyatın yükselmesi bekleniyor.

ZTE’nin önünde şimdi ciddi bir problem duruyor. Şirket, hâlâ telefonun özelliklerinde bir değişikliğe gidebilir. Ancak Kickstarter kampanyası süresince fiyatı değiştirmesi ihtimal dahilinde yer alıyor. Fiyatı yukarı çekmeden özellikleri iyileştirmek isteyen ZTE’nin işi oldukça zor görünüyor.

ZTE Hawkeye özelliklerinin değişmesi konusunda destekçilerden fikir istiyor

ZTE içinde bulunduğu bu zorlu durumdan çıkmak için yine kitle fonlama kampanyasının destekçilerinden yardım istiyor. Bir anket başlatan şirket, destekçilerine cihazı daha çekici hâle getirmek için hangi özelliğin değişmesi gerektiğini soruyor. Şu ana kadar verilen cevaplar arasındaki en popüler seçenek olarak ise işlemcinin iyileştirilmesi öne çıkıyor.

ZTE’nin önünde telefonun iki versiyonunu sunmak veya Kickstarter kampanyasını tamamen iptal etmek gibi seçenekler de bulunuyor. Kampanya resmi olarak 18 Şubatta sona erecek.