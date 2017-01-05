ZTE’nin daha önceleri Project CSX olarak anılan kitle kaynaklı akıllı telefonu olgunlaşmaya devam ediyor. CES 2017’de bu telefonun tasarımını sergileyen ZTE, aynı zamanda Project CSX ile ilgili daha fazla detay da paylaşıyor. Bundan böyle “Hawkeye” kod adıyla anılacak olan bu telefon için Kickstarter üzerinde bir kitle fonlama kampanyası da açıldı.

ZTE Hawkeye için 199 dolarlık bir fiyat belirlendi. Telefonun Eylül 2017’den itibaren dağıtıma çıkması bekleniyor. ZTE Hawkeye, tüketicilerin yeni bir akıllı telefonda neler görmek istediklerine dair görüşleri sorularak, alınan cevaplar doğrultusunda geliştirilen bir ürün. Telefonun iki temel özelliği göz takibiyle ekrandaki içeriği yukarı-aşağı kaydırma ve telefonu bir yere sabitleyerek eller serbest şekilde kullanmayı mümkün kılan, kendinden yapışkanlı opsiyonel kılıf olarak sıralanıyor.

ZTE Hawkeye’ın diğer özellikleri arasında 5.5 inç, 1920 x 1080 piksel ekran, çift arka kamera, çift SIM kart yuvası, microSD kart yuvası, parmak izi okuyucusu ve Android Nougat da bulunuyor.

ZTE Blade V8 Pro da tanıtıldı

Bu arada ZTE Blade V8 Pro modelini ABD’ye getirme planını da açıkladı. Orta segment Android telefonu 5.5 inç Full HD ekran, Snapdragon 625 işlemci, 13 megapiksel çift arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve USB-C şarj bulunuyor. Bu telefon yaklaşık 230 dolarlık fiyat etiketiyle 18 Ocakta ABD’de satışa sunulacak.