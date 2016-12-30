ZTE, önümüzdeki hafta başlayacak CES 2017’de boy gösterecek akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin bu etkinlikte kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda geliştirdiği akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Ancak Çinli üreticinin Las Vegas kadrosundaki tek telefon bu olmayacak. ZTE Blade V8 de büyük ihtimalle CES 2017’de tanıtılacak.

Blade V8, resmi tanıtımına kısa bir süre kala internete sızan basın fotoğraflarıyla gün yüzüne çıktı. ZTE’nin yeni akıllı telefonunun ilk bakışta ilginç bir cihaz izlenimi uyandırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. İnce ama geniş bir metal levha gibi duran Blade V8, temiz ve şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ekranın ön yüzündeki fiziksel ana ekran tuşu, parmak izi tarayıcısını da barındırıyor. Bu da Blade serisi için bir ilk teşkil ediyor. Fotoğraflarda gri versiyon görülse de, Blade V7’nin farklı renk seçeneklerine de sahip olması bekleniyor.

ZTE Blade V8’de 1.4 GHz, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemcinin bulunması bekleniyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi öngörülüyor. Çift lensli arka kamera kurulumunun 13 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel çözünürlüklü destekleyici sensörden oluşması öngörülüyor.

Kullanıcılar Blade V8’in ikinci kamerasının topladığı veriler sayesinde fotoğrafı çektikten sonra da bokeh efekti üzerinde düzenleme yapabilecek. Buna ek olarak, çift lensli arka kamera sayesinde tam anlamıyla odaklama yapmadan hızlı biçimde fotoğraf çekilebilecek veya hızlı hareketler kamerayla daha iyi yakalanabilecek. Blade V8’in arka kamerasıyla sanal gerçeklik başlıklarında görüntülenebilecek üç boyutlu fotoğraflar da çekilebilecek.

ZTE Blade V8 5.2 inç ekranla gelecek

Blade V8’de 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 5.2 inç ekran bulunacak. 13 megapiksel çözünürlüklü ön kameraya sahip olması beklenen cihaz, kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak. Blade V8 ile ilgili diğer bilgiler içinse CES 2017’ye kadar beklemek gerekiyor.