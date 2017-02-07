ZTE’nin amiral gemisi olarak nitelenebilecek akıllı telefonu Axon 7, en son Android sürümü Nougat ile buluşuyor. Bu güncellemeyle akıllı telefon, Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream’i desteklemeye başlıyor. ZTE Axon 7 Daydream VR desteği sunan altıncı Android telefon olacak.

Daha önce Google’ın akıllı telefonları Pixel ve Pixel XL ile Lenovo Moto Z, Moto Z Droid ve Moto Z Force Droid, Daydream VR sanal gerçeklik platformunu destekliyordu. ZTE Axon 7’nin ardından Huawei Mate 9 Pro ve Asus ZenFone AR bu listeye dahil olacak.

Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream’i destekleyen telefonlar, şirketin sanal gerçeklik başlığı Daydream View ile birlikte çalışıyor. Daydream View, henüz Türkiye’de satışa sunulmuş değil.

ZTE Axon 7 Daydream VR dışında özellikler de kazanıyor

Android Nougat, ZTE Axon 7’ye Daydream VR dışında özellikler de kazandırıyor. Yeni emojiler, uygulamaların yan yana çalıştırılabilmesi ve Hiya ile birlikte sunulan arama engelleme özelliği, güncellemeyle Axon 7’nin kazandığı yenilikler arasında bulunuyor.