Oyun bilgisayarları genellikle büyük, LED ışıklarla donatılmış makineler olarak bilinir. Ancak yeni Zotac Magnus EN1070K modeli durumun her zaman bu şekilde olmayacağını gösteriyor.

Bu ayın başlarında CES 2017’de duyurulan Zbox Magnus EN1070K, Zotac’in E serisi minyatür masaüstü bilgisayarlarının en son üyesi olarak dikkat çekiyor. 21 x 20 cm. gibi oldukça küçük bir yüzey alanına sahip olan, hatta Mac Mini’den biraz daha büyük olarak nitelendirebileceğimiz bu makinenin içinde, küçük boyutlarına rağmen güçlü bir canavar bulunuyor.

En son nesil Intel Kaby Lake Core i5 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1070 GPU, 32 GB’ye kadar RAM, M.2 SSD yuvası ve 2.5 inç SATA dahili disk yuvası gibi özellikler bu küçük kutuda toplanıyor.

Söz konusu portlar olduğunda da Magnus EN1070K epey cömert görünüyor. İki adet USB 2.0, iki adet USB 3.0, bir adet USB 3.1 Type-A portu, bir adet USB-C portu, SD kart yuvası, iki Ethernet portu, iki HDMI portu ve iki DisplayPort makinenin küçük gövdesine yerleştirilmiş.

Zotac Magnus EN1070K’nin fiyatını veya ne zaman çıkacağını açıklamıyor. Ancak daha önceki Skylake işlemcili modelin 1500 dolar gibi bir yurt dışı fiyatına sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, tabii ki sabit disk, SSD veya RAM konfigürasyonuna bağlı olarak, bu makinenin de benzer bir seviyeden fiyatlandırılacağını söyleyebiliriz.