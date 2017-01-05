Asus’un bu hafta başında Qualcomm sayesinde zamanından önce açık edilen akıllı telefonu ZenFone AR resmiyet kazandı. Asus ZenFone AR Google’ın mobil artırılmış gerçeklik platformu Tango’yu ve Google’ın Android tabanlı Daydream VR platformunu aynı anda destekleyen ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Lenovo Phab Pro’dan sonra, Tango’yu destekleyen ikinci telefon oluyor.

ZenFone AR’da Snapdragon 821 işlemci bulunuyor. Tango için optimize edildiğine inanılan bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor. 5.7 inç, 1440 x 2560 piksel Super AMOLED ekrana sahip olan ve Android 7.0 Nougat ile çalışan bu cihaz arkasında yer alan 23 megapiksel ana kamera, hareket algılama kamerası ve derinlik algılama kamerası ile Tango artırılmış gerçeklik yeteneklerini sergiliyor. 2017’nin ikinci çeyreğinden itibaren piyasaya sunulacak telefonun fiyat bilgisi daha sonra verilecek.

Tango’nun Google Daydream’e çeşitli algılama ve izleme yetenekleri getirebileceği söyleniyordu, ancak Google şu an için ZenFone AR’da Tango ve Daydream arasında herhangi bir ortak çalışmanın olmadığını söylüyor. Telefonun ekranı Google’ın 5.5 inçlik Pixel XL’in ekranından daha büyük. Ancak tüm Daydream uyumlu cihazlar gibi, Asus’un telefonu da Google’ın Daydream View başlığına sığabiliyor.

Tango tarafında ise Asus, mevcut uygulamaların sayısını artırmak için Google ve diğer üreticilerle birlikte çalıştığının altını çiziyor. Şu anda 30 civarında Tango destekli uygulama bulunuyor. Bunlar arasında Lowe’nin ev tasarım odaklı uygulaması ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesinin sanal dinozor gösterisini içeren bir uygulama bulunuyor.

Tango ve Daydream platformlarının her ikisi de büyük potansiyel barındırıyor. Ancak bunların insanların satın almalarında cazip noktalar olup olmayacağını söylemek şu an için mümkün değil. AR ve VR tarafında sunulan bu özelliklerin gelecekte Android için birer standart hâline gelmesi planlanıyor. Asus ZenFone AR, bu teknolojileri barındıran bir telefonun hayatta nasıl deneyimler sunacağını göstermek açısından güzel bir test ortamı olacaktır.