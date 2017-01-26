Asus, ZenFone 3 serisini geçtiğimiz yılın mayıs ayında görücüye çıkarmıştı. Tayvanlı üretici ilk olarak ZenFone 3, ZenFone 3 Deluxe ve ZenFone 3 Ultra’yı tanıtmıştı. Temmuz ayında ise ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max listeye eklendi. Türkiye’de 1099 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan Asus ZenFone 3 Max’e sizler için hızlı bir bakış attık.

ZenFone 3 Max, 2015’te piyasaya çıkan ZenFone Max’in devamı olma niteliğini taşıyor. ZenFone Max, 5000 mAh kapasiteli piliyle dikkat çekmişti. Halefinde ise 4100 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Odak noktası uzun pil ömrü olan bir telefonda pil kapasitesinin azalması, kulağa pek iyi gelmiyor. Ancak ZenFone 3 Max, selefinin sunduğu pil eksenli özellikleri muhafaza etmeyi sürdürüyor.

ZenFone 3 Max, bir tür “taşınabilir şarj cihazı” veya daha yaygın tabirle “power bank” olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, ZenFone Max ailesinin yeni üyesinden başka bir akıllı telefonu şarj etmek için yararlanabiliyor.

ZenFone 3 modellerindeki kaliteli tasarımın izleri, Max’te de görülüyor. Serinin üst segmentte konumlanan modelleri kadar havalı olmasa da, ZenFone 3 Max’in yekpare alüminyum kasasının da oldukça şık göründüğünü belirtmek gerekiyor. Telefon elde rahatlıkla kavranıyor ve cihazın üzerindeki tuşlara da herhangi bir zorluk yaşamadan ulaşılabiliyor. İnce tutulan kenar çerçevesi de telefonun boyutlarının selefine göre daha makul seviyeye gelmesine yardımcı olmuşa benziyor.

ZenFone 3 Max, Full HD çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip. Bu ekranın parlaklığı ve görüntüleme açıları oldukça yeterli seviyede. Ancak güneş ışığı altındaki performansı konusunda fikir beyan etmek için cihazı biraz daha detaylı biçimde incelemek gerekiyor.

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ZenFone 3 Max’in arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kameranın düşük ışık performansı, ZenFone 3 Laser’ın biraz altında kalıyor. Ancak ZenFone 3 Laser fotoğrafa yönelik özellikleriyle ön plana çıka bir cihaz olduğu için buna pek şaşırmamak gerekiyor. ZenFone 3 serisinin Max modelinin de takım arkadaşları gibi kullanışlı bir kamera arayüzüne sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Akıllı telefonun normal ışık koşulları altındaki performansı konusunda fikir beyan etmek içinse biraz daha detaylı bir incelemeye ihtiyaç var.

Asus ZenFone 3 Max Ön İnceleme 1 of 10

Akıllı telefon kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemini şirketin ZenUI kullanıcı arayüzünün 3.0 sürümü tamamlıyor. Dolayısıyla Asus yine Android’in bir hayli özelleştirildiği bir telefon sunuyor. Kullanıcılara ekstra kişiselleştirme için araçlar sunan ZenFone 3 Max, çok sayıda ön yüklü uygulamayı da beraberinde getiriyor.

ZenFone 3 Max uzun pil ömrünü uygun fiyatla sunuyor

ZenFone 3 Max ile ilgili daha detaylı değerlendirmelerde bulunmak için telefonu daha detaylı biçimde incelemek gerekiyor. Ancak 4100 mAh kapasiteli pili, 1099 TL yazan fiyat etiketi ve diğer özellikleri göz önüne alınınca Asus’un akıllı telefonu cazip bir seçeneğe dönüşüyor.