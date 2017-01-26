Asus Zenfone 3 ailesini tanıtmaya geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlamıştı. ZenFone 3, ZenFone 3 Deluxe ve ZenFone 3 Ultra modellerine geçtiğimiz temmuz ayında ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max eklenmişti. Temmuz çıkışlı modellerden biri olan Asus ZenFone Laser 3, 1299 TL’lik fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

2015 çıkışlı ZenFone Laser 2’nin devamı niteliğindeki ZenFone 3 Laser’da da hızlı odaklama sistemi ön plana çıkan özellik oluyor. İkinci nesil lazer otomatik odaklama sistemine sahip 13 megapiksel çözünürlüklü PixelMaster 3.0 kamera, Sony IMX214 sensörü barındırıyor. ZenFone 3 Laser ile olan kısa deneyimimizde kamera, oldukça etkileyici bir performans sergiledi.

Akıllı telefonun kamerası otomatik çekim moduyla düşük ışıkta bile oldukça canlı ve parlak kareler yakalamayı başarıyor. Bu karelerdeki renklerin doğallığı biraz sorgulamaya açık olsa da, netlik konusundaki ortaya başarılı bir iş çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Düşük ışıktaki performansı, kameranın normal şartlar altındaki performansı için umut veriyor.

Uygulamanın kamera arayüzü de oldukça kullanışlı. Farklı kamera modları arasında rahatlıkla geçiş yapılabiliyor. ZenFone 3 Laser’ın çekim modu açısından fazlasıyla zengin olduğunu belirtmek gerekiyor.

Asus ZenFone 3 Laser’da 1080p çözünürlüklü 5.5 inç ekran bulunuyor. Bu ekranı 2.5D Corning Gorilla Glass koruyor. Akıllı telefonun metal kasasıysa oldukça parlak görünüyor. Bazen bir ayna işlevi görebilecek kadar parlak olan kasa, telefona üst sınıf bir görüntü kazandırıyor. Ancak kasanın parmak izlerini göstermeye biraz fazla müsait olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla düzenli aralıklarla silmek doğru bir hareket olabilir.

Asus ZenFone 3 Laser Ön İnceleme 1 of 13

Asus ZenFone 3 Laser kutusundan Android 6.0 Marshmallow ile çıkıyor. Bu işletim sisteminin Asus’un ZenUI arayüzünün 3.0 sürümü tamamlıyor. Kullanıcı arayüzü, Asus’un bugüne kadar piyasaya sürdüğü diğer akıllı telefonlardan çok farklı görünmüyor. Android üzerine fazlaca özelleştirme yapan şirketlerden biri olan Asus, bu geleneceği ZenFone 3 Laser’da da sürdürüyor. Arayüzün kişiselleştirilmesi için kullanıcılara sunulan araçların sayısı bir hayli yüksek. Bunlara ek olarak, pek çok uygulama da ZenFone 3 Laser ile birlikte ön yüklü olarak geliyor. Google’ın neredeyse her Android telefonda görmeye alıştığımız standart uygulamalarına ek olarak Facebook, Facebook Messenger, Instagram gibi popüler uygulamalar da telefon başlatılır başlatılmaz kullanıcıların karşısına çıkıyor.

ZenFone 3 Laser bütçesini fazla zorlamadan şık bir telefon isteyenler için uygun bir seçenek olabilir

ZenFone 3 Laser hakkında daha detaylı yorumlarda bulunmak için telefonu uzun uzadıya incelemek gerekiyor. Ancak ilk izlenimlerimiz doğrultusunda, ZenFone 3 Laser’ın bütçesini fazla zorlamadan şık bir telefon isteyenler için uygun bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Kamerasının performansı da Asus’un akıllı telefonunun çekiciliğini artıran noktalar arasında bulunuyor.