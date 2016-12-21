Asus, şimdiye kadar çıkardığı ZenFone serisi Android telefonlarla hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı. Şirketin ZenFone telefonları yakından takip ediliyor, birçok hayranı duyurulan telefonların çıkışını merakla bekliyor. ZenFone 3 için de bu durum geçerli oldu, üstelik bu telefon epey bekletti. Haziran ayı başında, Tayvan’daki Computex 2016 fuarı zamanında duyurulmuş olan ZenFone 3 serisi telefonlarla neredeyse altı ay sonra buluşma fırsatı elde ediyoruz. 1 Aralık itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan ZenFone 3’ün, henüz piyasaya sunulmayan 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı ZE552KL modelini bir süredir deneyimliyoruz. ZenFone 3 inceleme yazımızda bu uygun fiyatlı ve bir o kadar da çekici görünen Android telefonuyla ilgili izlenimlerimizi aktarıyoruz.

ZenFone 3 inceleme: Video İnceleme

ZenFone 3 inceleme: Tasarım

2014’ten 2016’ya kadar çıkmış olan ZenFone serisi telefonlara baktığımızda, temel malzemenin plastik olduğunu, bu telefonların genel olarak giriş veya orta segment havasını taşıdığını görüyoruz. Ancak rekabet giderek kızışıyor; OnePlus, Xiaomi, Meizu gibi şirketlerin nispeten daha düşük fiyatlara çok daha göz alıcı telefonlar çıkarması Asus’un da ZenFone serisiyle ilgili stratejisini değiştirmesine neden olmuşa benziyor. ZenFone 3 seleflerine göre çok daha çekici, üst sınıf telefon havasına daha fazla şekilde sahip. Önü ve arkayı kaplayan, 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass camlar, kenarları boydan boya çevreleyen metal çerçeveyle bütünlük kazanıyor. Buna bir de arka tarafta, camın arkasından görünen, Asus’un ZenBook bilgisayarlarının da simgesi olan dışa doğru büyüyen daireler şeklindeki deseni ekleyin. Sonuç olarak karşımızda herkesin ilgisini çekecek potansiyele sahip bir akıllı telefon bulunuyor.

7.69 milimetrelik kalınlığa ve 155 gr. ağırlığa sahip bir gövdeyle gelen ZenFone 3’ün de tıpkı iPhone’lar gibi kavisli köşeleri ve yuvarlatılmış kenarları bulunuyor. Bu tasarım telefonun rahat şekilde kavranmasını sağlıyor. Arkayı kaplayan cam yüzeyin sürtünmesi düşük, elden kayıp gitmesi nispeten daha kolay. Bu nedenle ZenFone 3’ü özellikle tek elle kullanırken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Öte yandan arka yüzde görüntüyü bozan herhangi bir anten çizgisi görmüyoruz. Bunun yerine anten şeritleri üst ve alt kenarlar boyunca uzanıyor.

5.5 inç ekran, ön yüzün büyük bir bölümünü kaplıyor. Yüzde 77.3’lük ekran-gövde oranı, bu büyük ekranlı telefonun tek elle rahatlıkla tutulmasına ve kullanılmasına katkıda bulunuyor. Ekranın altında kapasitif dokunmatik Geri, Ana Ekran ve Son Uygulamalar butonlarını görüyoruz. Bu kontrollerin arka aydınlatmasının olmaması, özellikle karanlıkta kullanımı biraz zorlaştırıyor. Ekranın üst tarafında ise ahize hoparlörü, sensör ve ön kamera yer alıyor.

ZenFone 3 de alt kenarında yer alan USB-C portuyla yeni döneme hazır olduğunun belli ediyor. Bunun sol kenarında mikrofon, sağ kenarında ise hoparlör bulunuyor. Üst kenarda ikinci mikrofon ve 3.5 mm. kulaklık jakı mevcut. Sağ kenarda yukarıdan aşağı doğru ses ve güç tuşlarını görüyoruz. Bunların yüzeyinin pürüzlü bir desenle kaplanması, parmak uçlarıyla algılanmasını kolaylaştırıyor, telefona bakmadan da hangi tuşun ne olduğunu hissetmeniz mümkün oluyor. Karşı kenarda ise SIM ve bellek kartlarını taşıyan tepsinin yerleştirildiği yuva mevcut. Tepsiye baktığımızda bir adet nanoSIM ve bir adet microSD kart ya da bir adet nanoSIM ve bir adet microSIM kart takılabildiğini görüyoruz. Asus, her iki SIM kartın da 3G ve 4G desteği sunduğunu belirtiyor, ancak belli bir anda sadece bir tanesinin veri bağlantısının aktif olduğunun altını çiziyor.

Arka tarafta kameranın hatırı sayılır bir çıkıntı yaptığını görüyoruz. Asus, kullandığı safir lens sayesinde kameranın çiziklere karşı dayanıklı olduğuna dikkat çekiyor. Kameranın iki yanında çift renkli LED flaşı ve lazer otomatik odak sistemini görüyoruz. Kamera grubunun altında da parmak izi okuyucusu bulunuyor. Alt kenarın hemen yakınında ise Asus logosunu görüyoruz.

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ZenFone 3 inceleme: Donanım, Performans ve Pil



Asus ZenFone 3’ün 5.5 inç ekranı 1920 x 1080 piksel Full HD ekrana sahip. IPS teknolojisine sahip olan bu panel 401 ppi piksel yoğunluğuyla epey yüksek bir keskinliğe sahip. 600 nit gibi yüksek bir parlaklık değerini de eklemek gerekiyor. Ekran fazlasıyla parlak ve canlı renkler sunuyor. Zaten ZenFone 3’ü kullanmaya başladığımız andan itibaren ekran en çok beğendiğimiz unsurlardan bir tanesi oldu. Bu kaliteli ekran sayesinde video izlemek veya oyun oynamak daha keyifli hâle dönüşüyor. Yüksek görüş açılarına sahip olan ekranın parlak ışık altında da yeterliş görüş sunduğunu söyleyebiliriz.

Tıpkı ZenFone 2’de olduğu gibi, bu telefonda da mavi ışık filtresi mevcut. Hızlı Ayarlar içinde yer alan bu seçenek sayesinde ekranın mavi tonlarını kısabilir, özellikle akşam veya gece saatlerinde kitap okurken veya telefonda başka bir işle uğraşırken uykunuzun kaçmasının önüne geçebilirsiniz. Öte yandan ekranın renk sıcaklığını veya renk modunu ayarlamanız, böylelikle kullanırken en rahat edeceğiniz renk tonu ve doygunluğunu belirlemeniz de imkân dahilinde bulunuyor. Canlı modun ekranı gerçekten de epey canlı gösterdiğini, kullanım zevkini artırdığını söylememiz gerekiyor. Ancak bu modun kullanımının pil tüketimine olumsuz olarak katkıda bulunabileceğini de unutmamalıyız. Ekran eldivenle dokunulduğunda da bunu algılayabiliyor. İçinde bulunduğumuz bu soğuk günler için küçük, ancak önemli bir ayrıntı.

Asus ZenFone 3 ile birlikte Intel yerine Qualcomm işlemcileri tercih ediyor. Telefonda 64-bit tabanlı, sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemci mevcut. 2 GHz maksimum frekansa sahip olan bu işlemci Adreno 506 GPU da barındırıyor. En başta da belirttiğimiz gibi, elimizeki modelde 4 GB LPDDR3 RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor. microSD kart yuvası 2 TB’ye kadar kapasiteye sahip kartları destekliyor. Bu arada Asus da iki yıl boyunca 100 GB’lık Google Drive bulut depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor.

Telefon aynı anda birden fazla uygulamayı kaldırma konusunda iyi bir performans sergiliyor. Snapdragon 625 işlemci ise günlük kullanımda sorun çıkarmıyor. Uygulamalar hızlı şekilde açılıyor, bir uygulamadan diğerine seri şekilde geçiş sağlanıyor. Oyun konusunda da ZenFone 3 iyi bir grafik sergiliyor, ancak genel anlamda daha üst seviyedeki telefonların gerisinde kaldığını anlamak mümkün oluyor. Örneğin telefonda yüklü olarak sunulan Simcity BuildIt adlı oyunda, şehirler arasında geçiş yapmak, bir iPhone veya iPad’dekine göre biraz daha uzun sürüyor, şehirlerin yüklenmesi daha uzun zaman alıyor. Bu arada ZenFone 3’te de daha önce Samsung Galaxy S7 ve S7 edge’de gördüğümüze benzeyen bir oyun aracı yer alıyor. Oyunları açtığınızda ekranın herhangi bir köşesine rahatlıkla sürüklenip bırakılabilen bir oyun kumandası ikonu göreceksiniz. Buna tıkladığınızda sistem kaynaklarını hızlandırma, ekran görüntüsü alma gibi kullanışlı araçları bulacağınız bir menü göreceksiniz.

Benchmark testlerinde ZenFone 3’ün ortalamalarda gezindiğini görüyoruz. ZenFone 2’nin 40000 bandında puan aldığı AnTuTu benchmark testinde ZenFone 3’ün elimizdeki modelinin 65000 puan seviyesine ulaştığını görüyoruz.

Arkada yer alan parmak izi okuyucusunun performansı da etkileyici. Parmak izi eklemek oldukça kolay, daha sonrasında da hızlı şekilde işlediğini görüyoruz. Ekran kapalıyken parmağınızı okuttuğunuz anda ana ekran hemen karşınıza çıkıyor. Parmaklarınız ıslak olsa bile, parmak izi okuyucusu okuma işlemini yapabiliyor.

Alt kenara yerleştirilmiş olan hoparlör gayet yüksek seviyede bir ses çıkışı sunuyor. En yüksek seviyede patlama veya parazit algılanmıyor. Ancak tiz seviyesinin biraz fazla olduğunu gözlemlediğimizi belirtmeliyiz. Asus 5 mıknatıslı hoparlörün daha önceki ZenFone telefonlarda bulunandan daha iyi ses çıkışı verdiğinin altını çiziyor ki, bu doğru. Ancak daha üst sınıf telefonlarda gördüğümüz hoparlörlere göre ses çıkışı, kalitesi ve dolgunluğu az da olsa düşük kalıyor. Kutudan çıkan özel kulaklıklar kulak kanalını tamamen kapatıyor ve sizi dış ortamdan izole ederek sese iyi şekilde kanalize olmanızı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı tarafında 802.11b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS ve GLONASS’ı görüyoruz. 4.5G tarafında, Türkiye’de satılan modellerin Kategori 4 LTE desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da saniyede 150 megabite varan hıza ulaşma imkanının bulunduğu anlamına geliyor. Her iki SIM kart yuvası da 3G ve 4G desteğine sahip, ancak bir zamanda sadece tek bir hattın veri bağlantısını kullanmak mümkün oluyor.

ZenFone 3’te yer alan 3000 mAh kapasiteli pil yerinden çıkarılamıyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda bu telefon sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Hatta aynı yoğunlukla kullanmaya devam ettiğinizde ertesi günün öğleden sonrasına da sizi taşımayı başaracaktır. Ancak YouTube’dan veya Netflix gibi kaynaklardan video izleme, 4K video kaydı, oyun oynama gibi telefonun ekranını ve işlemcisini daha fazla yoran senaryolarda ZenFone 3’ü gün içinde bir kez daha şarj etmek zorunda kalacaksınız.

Neyse ki Asus, ZenFone 3’te hızlı şarj desteği sunuyor. Şirketin belirttiğine göre, kutudan çıkan adaptör kullanılarak sadece 5 dakika şarj ile iki saatlik görüşme yapmaya yetecek şarj elde ediliyor. Pilin yüzde 0’dan 100’e kadar şarj olması ise yaklaşık 90 dakikayı buluyor. Sadece 20 dakikalık şarj ile de yüzde 30-40 arası bir doluluğa erişmek mümkün oluyor. Telefonun USB-C portu üzerinden şarj edildiğini belirtmeden geçmeyelim.

ZenFone 3 inceleme: Yazılım

Asus’un amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu Android 6.0 Marshmallow ile yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde ise şirketin yeni ZenUI 3.0 kullanıcı arayüzü çalışıyor. Daha önceki ZenFone telefonlarında gördüğümüz kullanıcı arayüzlerinin çizgisinden çok uzak olmasa da, onlardan daha göz alıcı, telefonun tasarımındaki değişiklikleri yansıtacak bir kullanıcı arayüzü kullanıcıları bekliyor. Temiz bir görünüme sahip olan kullanıcı arayüzünde gerçek zamanlı hava ve saat animasyonları bulunuyor. Hareket efektli duvar kağıtları ve yepyeni bir Temalar tema mağazası da ZenFone 3 kullanıcılarını bekliyor. Kullanıcılar ücretsizlerin yanı sıra ücretli temalar, duvar kağıtları, ikonlar veya zil seslerine erişebiliyor.

ZenMotion olarak adlandırılan bir yenilik sayesinde kullanıcı arayüzünü çeşitli dokunmatik ve hareket tabanlı hareketlerle yönetmek mümkün oluyor. Tek elle kullanım modu da kullanıcı arayüzünü ekranın bir köşesine yanaşık olacak şekilde küçültüyor, böylelikle tüm unsurlara tek elle kullanırken daha rahat şekilde ulaşmak mümkün oluyor. Kullanıcılar Ayarlar içinden Tek El Modu’nu etkinleştirdikten sonra ekranın altında bulunan Ana ekran ikonuna art arda iki kez tıklatarak ekranı tek elle kullanılabilir hâle getirebiliyor.

Ana ekran açıkken parmağınız ekranın altından üstüne doğru sürüklediğinizde karşınıza “Girişi yönet” sayfası çıkıyor. Buradan Ana ekran ve uygulama menüsünü özelleştirmenize olanak sağlayacak çeşitli araçölara erişebilirsiniz. Örneğin Uygulamalar & pencere öğeleri üzerinden ana ekrana yeni uygulamalar veya görsel bileşenler ekleyebilir, Ana ekran düzenleme üzerinden ikon boyutu, kaydırma efekti, yazı tipi gibi unsurları değiştirebilirsiniz. Bildirim tepsisi üzerinden erişilen hızlı ayarlar içinde de birçok seçenek görüyoruz. Bunların arasında ekranın mavi tonlarını filtreleyerek özellikle akşamları ve geceleri daha rahat bir kullanım sunan, kitap okumak için de ideal görünen Mavi Işık Filtresi de bulunuyor.

Asus Mobile Manager adını taşıyan bir uygulama RAM ve depolama alanını boşaltmada yardımcı olurken uygulama izinlerini yönetme ve performans kontrolü gibi işlerde de yardımcı oluyor. Bunun dışında Asus’un birçok uygulamayı yüklü olarak sunduğunu, ayrıca ilk kurulum sırasında birçok uygulamayı da yüklemek için önerdiğini belirtmemiz gerekiyor. Uygulama menüsüne baktığımızda Lazer Cetvel, MiniMovie, PhotoCollage, Puffin, Splendid, Share Link, ZenCircle, ZenTalk gibi birçok uygulamanın yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. Bunları kaldırabilirsiniz, ancak kaldırmadan önce işinize yarayıp yaramayacağına bakmak faydalı olabilir.

ZenFone 3 inceleme: Kamera

Kameralar konusunda ZenFone 3 kağıt üstünde yeteri kadar güçlü görünüyor. Arkada 16 megapiksel, 6P Largan lensli, f/2.0 diyafram açıklıklı, lazer, sürekli ve faz algılamalı otomatik odaklama özellikli (TriTech), dört eksenli optik görüntü sabitleme desteğine sahip, aynı zamanda çift renkli LED flaşlı bir kamera bulunuyor. Önde de 8 megapiksel, f/2.0, 1080p Full HD video kayıt destekli ikinci bir kamera mevcut durumda.

ZenFone 3 ile birlikte gelen kamera uygulaması oldukça hızlı ve kullanışlı. Hızlı şekilde açılıyor ve fotoğraf ya da video çekimine hazır hâle geliyor. Parmağınızı arkada bulunan parmak izi okuyucusuna iki kez art arda tıklatarak kamera uygulamasını hızlı şekilde açabilirsiniz. Kamera uygulamasının bir tarafında fotoğraf ve video çekim tuşları, diğer kenarında da flaş, HDR, kamera değiştirme ve ayarlar gibi kestirmeler mevcut. Çekim tuşunun üstünde yer alan M düğmesiyle de elle ayar moduna hızlı şekilde geçmek; ISO, beyaz dengesi, pozlama telafisi gibi özelliklerle çekimi isteğe göre özelleştirmek mümkün oluyor.

Çekim ve video tuşlarının bulunduğu sütunun en altında yer alan kısayol ikonuna tıklattığınızda, karşınıza kullanabileceğiniz kamera modları geliyor. Asus bu telefonu kullanılabilecek modlar açısından epey zengin tutmuş. HDR modu ile dinamik aralığı artırabilir ve yüksek zıtlık içeren sahnelerde detayları daha da iyileştirebilirsiniz. Düşük ışık modu ise ışık hassasiyetini artırarak düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde daha net ve parlak sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Süper çözünürlük ise fotoğrafları birleştirerek dört kata varan oranda daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu arada GIF animasyon modu sayesinde art arda birkaç fotoğraf çekip bunları bir GIF animasyona dönüştürebilirsiniz. Hızlı çekim ve Ağır çekim video modları da mevcut.

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Asus, ZenFone 3’ün sadece 0.03 saniye gibi bir sürede netleme yapabildiğini iddia ediyor. Pratikteki deneyimlerimiz bu iddiayı destekliyor. Üstelik telefon yakın çekimlerde nesneye epey yakın noktada bile yakınlaştırma yapabiliyor. Bu açıdan da ZenFone 3’ü netleme yeteneklerini beğendiğimizi söylemeliyiz. Kameranın varsayılan fotoğraf çözünürlüğü 12 megapiksele ayarlanmış. 16 megapiksel çekim 4:3 formatında gerçekleştiriliyor ve bu çözünürlükte çekim yapmak için kamera ayarları içinde değişim yapmak gerekiyor.

Diğer kamera özellikleri arasında optik görüntü dengeleme ve elektronik görüntü dengeleme sistemleri bulunuyor. Bunlar özellikle düşük ışık koşullarında el titremelerinin yol açabileceği bulanık fotoğrafların önüne geçmeyi hedefliyor. Video çekimlerinde de daha durağan, titreşimlerin ve ani hareketlerin azaltıldığı sonuçların elde edilmesine yardımcı oluyor.

ZenFone 3 ile iç ortamlarda çekilen fotoğraflar epey etkileyici görünüyor. Renk doğruluğu ve detaylar bakımından kamera oldukça iyi çalışıyor. Ancak bazı çekimlerde gürültünün etkisini gözlemlediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Dış ortamlarda yapılan çekimler de yüksek parlaklık ve canlı renklerle epey memnun edici. Gece çekimlerinde de ZenFone 3 fena işler çıkarmıyor, ancak odaklama konusunda biraz uğraşmak gerekiyor. Belki gece çekimlerinde elle ayarlardan yardım almak, pozlama ve odaklama gibi ayarları elle yapmak daha da iyi sonuçlar elde etmeye olanak sağlayabilir.

Önde yer alan 8 megapiksel kamera ZenFone 3 ile keskin ve net selfie fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor. Düşük ışıkta çekilen özçekim fotoğraflar da hiç fena görünmüyor. Güzelleştirme olarak adlandırılan, selfie fotoğrafların daha da zenginleştirilmesini, yüzdeki kusurların giderilmesini sağlayan ayarlar mevcut. Bunlar doğallığı bozsa da, güzel görünmeye önem verenler için kullanışlı olabilir. Ön kameranın Full HD video kayıt yapabildiğini bir kez daha hatırlatalım. Bu, video günlük çeken kullanıcıların epey hoşuna gidecektir.

ZenFone 3’ün arka kamerasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de 4K video çekim yeteneği. Bunun yanı sıra kamera ile Full HD ve 720p çözünürlükte videolar da çekilebiliyor. Varsayılan video çekim kalitesinin Full HD 1920 x 1080 olduğunu hatırlatalım. Çoğu durumda Full HD çözünürlük daha iyi olacaktır, ancak eğer isterseniz, Ayarlar içinden 4K’yı seçebilirsiniz.

ZenFone 3 inceleme: Sonuç