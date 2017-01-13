YouTube Super Chat adını verdiği yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde YouTube üzerinde yapılan canlı yayınlara para karşılığında yorum sabitlenebilecek. Böylelikle içerik sahipleri canlı yayınları üzerinden para kazanabilecek.

Yakında bir kullanıcı canlı yayına başladığında sohbet penceresinde bir dolar sembolü belirecek. Bu ikona tıklandığında kullanıcıya yayın sahibine göndermeyi istedikleri miktar soruluyor. Ödenen miktar arttıkça yorumun sabitlenme süresi de uzuyor. Kullanıcılara destekleri karşılığında mesajları için ekstra birkaç karakter daha sunuluyor.

Ödeme yapıldıktan sonra yorum farklı bir renkte gösteriliyor. Böylelikle yayın sahibi ücretli yorumu fark edebiliyor. Yorum sohbet akışından yok olduğu takdirde sohbet penceresinin üzerindeki renkli noktalar üzerinden tekrar yoruma ulaşılabiliyor.

Super Chat, daha önce izleyicilere içerik sahiplerine destek olma imkanı sağlayan Fan Funding’in yerini alacak. YouTube ürün müdürü Barbara Macdonald, Super Chat sayesinde izleyicilerin favori YouTube yıldızlarına gerçek zamanlı olarak ulaşabileceklerini belirtti. İçerik sahipleri mesajlarına bakarak canlı yayın sırasında en büyük hayranlarının kim olduğunu görebilecek.

Super Chat, Twitch’in “Cheering” isimli özelliğiyle benzerlikler taşıyor. Bu özellik sayesinde izleyiciler yayın sahiplerine maddi destek sağlayabiliyor. YouTube’un çözümünde ise trollerin problem teşkil edebileceği belirtiliyor. Trollerin nefret içerikleri yorumları ücret karşılığında yayınlara sabitleyebileceği dile getiriliyor. Macdonald, bu durumun önüne geçmek adına YouTube’un içerik sahiplerine sunduğu moderasyon araçlarının Super Chat’e de yerleştirildiğini ifade etti.

YouTube’dan yapılan açıklamada, aracın 18 yaşından büyük ve kredi kartına sahip izleyiciler için geliştirildiği belirtildi. Ancak ailesinin hesabına erişimi olan bir çocuğun bu özelliği kullanabileceğini de unutmamak gerekiyor. Macdonald, 18 yaşından büyük birinin rızası dışında yapılan yardımların Google’ın müşteri hizmetleriyle temasa geçerek iade edilebileceğini dile getirdi.

YouTube Super Chat 31 Ocak itibarıyla dağıtıma çıkacak

YouTube Super Chat’i hâli hazırda bazı beta kullanıcılarına ulaştırmaya başlamış durumda. Aracın daha çok kullanıcıyla buluşması ise 31 Ocak itibarıyla gerçekleşecek.