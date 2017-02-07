YouTube mobil canlı yayın konusunda Facebook ve Twitter’ın arkasında kalmış durumda. Ancak çevrim içi video devi, bu durumu değiştirmek için ilk ciddi adımlarını atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl mobil canlı yayın aracını kısıtlı bir grubun kullanımına sunan YouTube, yakında bu aracı 10 binden fazla abonesi bulunan kanallara açacağını duyurdu. Bu genişleme, 10 binden fazla abonesi bulunan tüm kanalları kapsamayacak. Ancak YouTube’un popüler kanallarının bu imkandan faydalanması muhtemel görünüyor.

Aracın işleyişinde ise herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Daha önce olduğu gibi yayıncılar yayın başlığı belirleyebilecek, canlı sohbeti açabilecek veya kapatabilecek, abonelerine yayın için bildirim gönderebilecek. Yayın dikey veya yatay modda gerçekleştirilebilecek ve mesajlar ekranda baloncukların içinde görünecek.

Facebook Live ve Periscope kullananlar için YouTube’un mobil canlı yayın aracı farklı bir özellik vadetmiyor. Google’ın bu aracı dağıtmakta neden bu kadar geciktiği ise henüz bilinmiyor. YouTube ekibinden yapılan açıklamada, canlı sohbetin yavaşlatılması ve daha iyi bir yayın kalitesi için çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

YouTube mobil canlı yayın aracıyla rasgele kullanıcılara daha rahat ulaşabilir

Facebook Live son altı ayda ciddi ölçüde büyüdü. YouTube’da hâlâ en büyük video platformu olma özelliğini koruyor. Ancak servis rasgele kullanıcılara ulaşma konusunda Facebook Live ve Periscope’a kıyasla sıkıntı yaşıyor. YouTube sağlam altyapısıyla mobil canlı yayın konusunda da aşama kaydetmeyi ve böylelikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.