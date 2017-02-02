YouTube iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme, telefonda oynattığı videoyu televizyona yansıtanlar için önemli bir kolaylığı beraberinde getiriyor. Güncellemeyle kilit ekranından yayın kontrolü, sadece Chromecast ile yapılan yansıtmalarla sınırlı olmaktan çıkıyor.

Artık YouTube iOS uygulamasındaki içerikleri Chromecast dışında bir araçla televizyona yansıtanlar, iPhone ya da iPad’in kilit ekranından yayını kontrol edebilecekler. Akıllı televizyonlar ve diğer cihazlar da söz konusu desteğin kapsamı içinde yer alıyor. Desteğin sadece kilit ekranıyla sınırlı olmadığını, Kontrol Merkezi üzerinden de video başlatma ve durdurma gibi eylemlerin gerçekleştirilebileceğini belirtmek gerekiyor.

Ancak YouTube’un iOS uygulamasına getirdiği yenilikler bununla sınırlı kalmıyor. Apple Watch sahiplerini de düşünen popüler video paylaşım sitesi, kontrol araçlarını bileğe taşıyor. Artık Apple Watch sahipleri ekrana yansıtılan veya iOS cihazlarda oynatılan YouTube videolarını kontrol edebilecek.

YouTube iOS uygulaması için yayınlanan güncelleme App Store’da yerini aldı

YouTube’un içerik yansıtanlara ve Apple Watch sahiplerine yeni imkanlar sağlayan güncellemesi, iTunes App Store’da yerini aldı.