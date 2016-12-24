10 iPad Pro 9.7

Apple geçtiğimiz yıl 12.9 inç ekranlı iPad Pro ile tabletinin üretkenlik boyutunu ön plana çıkarmak için önemli bir adım atmıştı. Bu cihazla açtığı yoldan yürümeye devam eden şirket, 2016’da tablet kadrosunu 9.7 inç ekranlı iPad Pro ile genişletti. Apple’ın en yeni tableti konumundaki iPad Pro 9.7, gelişmiş ses deneyimi ve üretkenlik seçeneklerini daha kolay taşınabilir bir boyutta isteyenleri sevindirebilir.

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