Apple için “2000’li yılların en çekici cihazlarını üreten şirket” tanımlamasını yapmak pek yanlış olmayacaktır. Bu çekicilik, Apple logosu taşıyan ürünleri “beğenilmesi kesin yılbaşı hediyeleri” kategorisine sokuyor. 2017’ye girerken sevdiklerinizin yüzünüzü güldürmenize yardımcı olabilecek bazı Apple ürünlerini sizin için Yılbaşı Hediyeleri 2017: Apple rehberinde sıraladık.
1iPhone 7
Apple iPhone 7’de görsel anlamda küçük dokunuşlar dışında pek fazla değişikliğe gitmese de, telefonun kasasının suya ve toza dayanıklı hâle gelmiş olması dikkat çekiyor. Buna ek olarak, iPhone 7 ile birlikte renk skalasına eklenen Simsiyah ve mat siyah gibi seçenekler de göz dolduruyor. Kulaklık girişinin Lightning portu üzerinden yapılması, iPhone 7’nin seleflerinden farklı noktaları arasında bulunuyor. 4.7 inç ekranıyla elde tutması ve cepte taşıması oldukça kolay olan iPhone 7, alıcısının yüzünü güldürmesi garanti hediye seçenekleri arasında yer alıyor.
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2iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus, 5.5 inç ekranıyla günümüzün genel trendine uygun olarak büyük ekranlı bir akıllı telefon isteyenler için en etkileyici seçenekler arasında yer alıyor. Genel hatları itibarıyla iPhone 7 ile yakın bir noktada duran telefon, çift arka kamerasıyla son derece etkileyici kareler yakalamayı sağlıyor. Performansı da üst seviyede olan iPhone 7 Plus, cebinde bir “canavar” taşımak isteyen birisini fazlasıyla mutlu edecek bir hediye olacaktır.
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3Apple Watch
Teknolojinin yeni alanlarından biri olan giyilebilir ürünler pazarı, arzu edilenden yavaş da olsa gelişmeyi sürdürüyor. Apple da geçtiğimiz yıl tanıttığı akıllı saati Apple Watch ile kısa süre içinde bu pazarın önemli oyuncuları arasına girdi. Geçtiğimiz eylül ayında akıllı saat ailesini yenileyen şirket, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara daha iyi hitap edebilecek seçenekler sundu. Apple Watch, Apple ekosistemiyle iyiden iyiye haşır neşir olan bir kişiye verilecek en iyi yılbaşı hediyeleri arasında bulunuyor.
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4MacBook Pro
Yeni MacBook Pro, Apple’ın 2016’da piyasaya sürdüğü en yenilikçi ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Touch Bar adını taşıyan dokunmatik kontrol ve etkileşim çubuğu, yeni MacBook Pro’ya sıra dışı bir hava kazandırıyor. Dört adet Thunderbolt 3 girişi barındırmasıyla Apple’ın yeni “giriş” yaklaşımının somut örneklerinden biri olan 2016 model MacBook Pro, sevdiklerine pahalı ama uzun yıllar boyunca kullanılabilecek bir hediye almak isteyenler için uygun seçenekler arasında yer alıyor.
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5MacBook
Apple, 2015’in başında tanıttığı yeni MacBook ile bazı yeni yaklaşımlarının işaretini vermişti. Cupertino merkezli şirket, 12 inç ekranlı bu dizüstü bilgisayarı 2016’da da ihmal etmedi. MacBook, yeni bileşenleri ve roze altın renk seçeneğiyle kolay taşınabilir bir bilgisayar arayanları memnun edecek seçeneklerden biri olarak ön plana çıkıyor.
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6AirPods
AirPods, Apple’ın eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıttığı ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri olmuştu. Standart EarPods kulaklıkların kablosuz versiyonu gibi görünen AirPods, tanıtıldığı andan itibaren adından fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla satışa sunulan AirPods, müzik meraklısı bir iPhone sahibini fazlasıyla mutlu edecek bir yılbaşı hediyesi olabilir.
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7Beats Solo3 Wireless Kulak Üstü Kulaklık
Apple, Beats’i satın aldıktan sonra bu markanın popüler ses aksesuarlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bu ürünlerden biri olan Beats Solo3, kablolara dolanmadan 40 saat boyunca müzik keyfi yaşatabiliyor. Yastıklı kulak uçlarıyla tüm gün rahatlıkla takılabilen kulaklık, yedi farklı renk seçeneğiyle görsel olarak da bir etki yaratmayı başarıyor.
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8Apple TV
2015’te yenilenen ve uygulama çağını yakalayan Apple TV, dördüncü nesliyle büyük ekranda daha fazla eğlence ve daha yoğun etkileşim vadetmişti. Sürekli gelişen tvOS ekosistemiyle daha da güçlenen Apple TV, ev kuşlarını mutlu edecek bir hediye olma niteliğini koruyor.
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9iPad mini 4
iPad mini, kolaylıkla taşınabilir bir tablet arayanların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Apple, 2016’yı bu seriyi güncellemeden tamamlamayı tercih etse de, geçtiğimiz yılın son diliminde satışa sunulan iPad mini 4, halen ihtiyaçları rahatlıkla karşılayan bir cihaz konumunda.
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10iPad Pro 9.7
Apple geçtiğimiz yıl 12.9 inç ekranlı iPad Pro ile tabletinin üretkenlik boyutunu ön plana çıkarmak için önemli bir adım atmıştı. Bu cihazla açtığı yoldan yürümeye devam eden şirket, 2016’da tablet kadrosunu 9.7 inç ekranlı iPad Pro ile genişletti. Apple’ın en yeni tableti konumundaki iPad Pro 9.7, gelişmiş ses deneyimi ve üretkenlik seçeneklerini daha kolay taşınabilir bir boyutta isteyenleri sevindirebilir.
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