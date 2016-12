General Mobile, Türkiye’nin en sevilen akıllı telefon markaları arasında yer alıyor. Google’ın Android One programındaki iş ortakları arasına katılan şirket, bu sayede kullanıcılarına en güncel Android deneyimini fazla zaman kaybetmeden yaşatıyor. Şirketin Android One programı kapsamında geliştirdiği ikinci telefon olan GM 5 Plus, yazılım deneyimini USB-C girişi, 5.5 inç Full HD ekran ve 13 megapiksel arka kamera gibi etkileyici bileşenlerle birlikte sunuyor. Bütün bunların uygun bir fiyat etiketiyle sunulması da GM 5 Plus’ı en cazip hediye seçenekleri arasına yerleştiriyor.

SATIN ALIN: GİTTİGİDİYOR