Akıllı telefonlar artık 7’den 77’ye pek çok kişi için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sadece iletişim ihtiyacını karşılamakla yetinmeyen akıllı telefonlar; fotoğraf çekmek, müzik dinlemek, televizyon izlemek gibi eylemlere de aracılık ediyor. Bu da akıllı telefonların güzel yılbaşı seçenekleri arasına girmesini sağlıyor. 2017’ye girerken sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bazı akıllı telefonları Yılbaşı Hediyeleri 2017: Akıllı Telefon rehberinde sizin için sıralıyoruz.
1Samsung Galaxy S7 edge
Samsung ilk kenar ekranlı telefonunu 2014’te çıkarmıştı. 2015’te Galaxy S serisinde çift kenara kavisli ekranlı modellere yer vermeye başlayan şirket, bu yaklaşımını 2016’da da sürdürdü. Tanıtılır tanıtılmaz yılın en beğenilen akıllı telefonları arasında yerini garantileyen Galaxy S7 edge, Note 7 ile yaşanan hayal kırıklığının ardından Samsung’un yaralarını sarmak için kullandığı telefon oldu. 2017’ye girerken sevdiklerine güçlü bir Android telefon hediye etmek isteyenler için Samsung Galaxy S7 edge uygun seçenekler arasında yer alıyor.
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2Xiaomi Mi 5
Çinli üretici Xiaomi, akıllı telefon ve aksesuar dünyasının yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz şubat ayında MWC 2016’da tanıttığı Mi 5 ile adından fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştı. Qualcomm Snapdragon 820 işlemci taşıyan 5.15 inç ekranlı akıllı telefon, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla yüksek performansa ihtiyaç duyanları mutlu edecektir.
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3LG V20
LG, şubat ayında tanıttığı amiral gemisi LG G6 ile aradıklarını bulamamıştı. Ancak şirketin eylül ayında tanıttığı LG V20, G6’nın izlerini silme konusunda LG’ye epey yardımcı olacak gibi görünüyor. Kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkan telefon, güncel Android deneyimini yüksek performans eşliğinde yaşamayı mümkün kılıyor. 5.7 inç Quad HD ekrana sahip LG V20, 16 ve 8 megapiksel çözünürlüklü iki arka kamerasıyla fotoğraf meraklılarını sevindirecek bir cihaz imajı çiziyor.
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4Moto G4 Plus
Cep telefonu pazarının en önemli markalarından biri olan Motorola, yola Lenovo’nun şemsiyesi altında devam ediyor. Motorola’nın Moto serisini geliştirmeyi sürdüren Çinli üretici, 2016’da farklı kategorilerde çeşitli cihazları kullanıcılarla buluşturdu. Moto G4 Plus, söz konusu cihazlar arasında büyük ekranı, sade ve kullanışlı arayüzü ve kaliteli kareler yakalamayı mümkün kılan kamerasıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
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5Sony Xperia XA
Xperia XA, Sony’nin MWC 2016’da görücüye çıkarttığı akıllı telefonlardan birisiydi. Yaz aylarında Türkiye’de satışa sunulan telefon, arka ve ön kamera performansıyla dikkat çekiyor. Fiyat etiketinde makul sayılabilecek bir rakam yazan Xperia XA, şık tasarımı ve elde rahatlıkla tutulabilmesiyle de makul hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.
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6Casper VIA M1
Casper, 25. yılını kutlamak adına yılın ilk aylarında Android telefonu VIA M1’i tanıtmıştı. 1080p çözünürlüklü 5.2 inç ekran, 64-bit 8 çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM gibi bileşenlere sahip akıllı telefon, 13 megapiksel arka kamerasıyla etkileyici kareler yakalayabiliyor. Dahili depolama alanı konusunda iki farklı seçenek sunan VIA M1, akıllı telefon dünyasına adım atacaklar için uygun bir hediye olabilir.
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7HTC Desire 830
HTC’nin orta segmentte konumlanan akıllı telefonlarından biri olan Desire 830, 5.5 inç bir ekran taşıyor. 13 megapiksel arka kamera barındıran telefon, tasarımı ve ekran kalitesiyle göz doldurmayı başarıyor.
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8General Mobile GM 5 Plus
General Mobile, Türkiye’nin en sevilen akıllı telefon markaları arasında yer alıyor. Google’ın Android One programındaki iş ortakları arasına katılan şirket, bu sayede kullanıcılarına en güncel Android deneyimini fazla zaman kaybetmeden yaşatıyor. Şirketin Android One programı kapsamında geliştirdiği ikinci telefon olan GM 5 Plus, yazılım deneyimini USB-C girişi, 5.5 inç Full HD ekran ve 13 megapiksel arka kamera gibi etkileyici bileşenlerle birlikte sunuyor. Bütün bunların uygun bir fiyat etiketiyle sunulması da GM 5 Plus’ı en cazip hediye seçenekleri arasına yerleştiriyor.
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9Asus ZenFone 3
Asus ZenFone serisi telefonlarıyla kendisine özel bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı. Şirket, bu seriye son olarak geçtiğimiz haziran ayının başında Computex 2016’da tanıttığı ZenFone 3 modellerini eklemişti. ZenFone 3, aralık ayı itibarıyla Türkiye’ye de giriş yaptı. Görsel bakımdan seleflerinden daha farklı bir noktada duran ve şık tasarımıyla dikkat çeken ZenFone 3, kullanıcılarına ellerinde değerli bir telefon tuttukları hissini vermeyi başarıyor. Performans ihtiyacına da makul bir ölçüde cevap veren ZenFone 3, yeni yıla yeni bir telefonla girmek isteyenleri sevindirecek en yeni seçenekler arasında bulunuyor.
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10Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung’un giriş seviyesi ve orta segment için hazırladığı J serisi telefonlarının cazibesi, 2016 modelleriyle birlikte biraz daha arttı. Ailenin en büyük ekranlı modeli olan Galaxy J7, şık tasarımı ve sekiz çekirdekli işlemcisinin beraberinde getirdiği performans ile etkileyici hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.
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