10 Samsung Galaxy J7 (2016)

Samsung’un giriş seviyesi ve orta segment için hazırladığı J serisi telefonlarının cazibesi, 2016 modelleriyle birlikte biraz daha arttı. Ailenin en büyük ekranlı modeli olan Galaxy J7, şık tasarımı ve sekiz çekirdekli işlemcisinin beraberinde getirdiği performans ile etkileyici hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.

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