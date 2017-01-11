Yeni MacBook Pro Consumer Reports tarafından test edildiğinde pil ömrü konusunda ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Üç farklı MacBook Pro’yu test eden şirket, yeni dizüstü bilgisayarın pil ömrünün 3 saat 45 dakika ila 19 saat arasında değiştiği sonucuna varmıştı. Bu sonuca fazlasıyla şaşıranlardan birisi de Apple olmuştu. Vakit kaybetmeden Consumer Reports ile temasa geçen şirket, organizasyonu ikinci bir test gerçekleştirmeye ikna etti.

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Consumer Reports tarafından yapılan açıklamada, test yöntemleri arasında tarayıcının ön belleğinin kapatılmasının da bulunduğu ve bunun da yazılımsal bir açığı tetiklemiş olabileceği belirtildi. Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarını bir kez daha test edeceğini açıklayan Consumer Reports, bulgularını kamuoyuyla paylaşacak.

Apple’dan yapılan açıklamada ise söz konusu açığın farkına varılmasının zor olduğuna dikkat çekildi. Şirket, söz konusu açığın sadece geliştirici ayarlarından Safari’nin tarayıcı ön belleği kapatıldığı takdirde ortaya çıktığının da altını çizdi.

Yeni MacBook Pro normal kullanıcı koşullarıyla bir kez daha test edilecek

Apple, bahsi geçen ayar değişikliğinden sonra yapılan testte alınan sonuçların gerçek değerleri vermeyeceğini vurguladı. Şirket, Consumer Reports’un da standart kullanıcı ayarlarıyla MacBook Pro’nun pil ömrü konusunda daha tutarlı sonuçlar aldığını açıkladı. Apple, Consumer Reports’a testi tekrarlamayı kabul ettiği için teşekkür etmeyi de atlamadı.

Apple, macOS Sierra için yayınladığı beta sürümüyle ilk testte pil ömrü hakkında tutarsız sonuçlar alınmasına sebep olan açığın düzeltildiğini belirtmeyi de ihmal etmedi.