Yeni iPad modellerinin uzun süredir beklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şirketin geçmiş yıllardaki uygulamaları, 2017 model iPad’lerin mart ayında tanıtılıp satışa sunulması yönünde bir beklenti oluşturmuştu. Ancak ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, Apple yeni tabletlerini yılın ikinci yarısından önce görücüye çıkarmayacak ve piyasaya sürmeyecek.

Apple’ın 2017 model iPad’lerde kullanıcılara yeni bir ekran boyutu seçeneği sunması da bir hayli muhtemel görünüyor. Bu yeni seçeneğin 10.5 inç ekrana sahip iPad olması bekleniyor.

Apple’ın 10 inçten daha büyük ekrana sahip bir iPad geliştirmesi, artık kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor. Şirket 2015’te tanıttığı 12.9 inç ekranlı iPad Pro’yla bu konudaki zincirlerinden kurtulmuştu.

Cupertino merkezli şirketin bu yıl 12.9 inç ekranlı iPad Pro’nun yeni versiyonunu tanıtmasına da neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu modelin selefinden tek farkının ise A10X işlemci olacağı söyleniyor. Apple bu konuda da iPhone ve iPad işlemcileri için uyguladığı alışılagelmiş zincirinden vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Apple Pencil’in de yeni iPad Pro ile birlikte yenileneceği söylense de, henüz bu konuda Apple cephesinden somut bir işaret gelmiş değil.

10.5 inç ekranlı iPad’in de A10X işlemciyle birlikte gelmesi bekleniyor. Bu versiyonun Apple’ın “standart” iPad serisinde en üst segmenti temsil etmesi muhtemel görünüyor. Ancak söz konusu tabletin iPad Pro ailesi içinde konumlanmasının da sürpriz olmayacağını belirtmek gerekiyor.

Yeni iPad modellerinin üçüncüsü 9.7 inç ekrana sahip olacak

Apple’ın yeni iPad modellerinin üçüncüsünün ise 9.7 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu modelin donanım bakımından fazla yenilik sunmayacağı ve şirketin yeni giriş seviyesi ürünü görevini üstleneceği konuşuluyor. Söz konusu tabletin iPad Air serisinin yerini alması da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu modelin mevcut 9.7 inç iPad Pro’nun devamı olarak nitelenmemesi de ayrıca dikkat çekiyor.