Yeni iPad modellerinin 2017’nin ilk yarısı içinde satışa sunulacağına dair iddialar bir süredir konuşuluyor. Apple ürünlerine dair isabetli analiz ve öngörüleriyle tanınan Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan yeni bir rapor da bu iddiayı destekliyor.

KGI Securities’de görev yapan Kuo, Apple’ın nisan ayında üç yeni iPad modelini daha piyasaya süreceğini belirtti. Yeni tabletlerin üçünün de iPad Pro ailesinde olacağını belirten analist, ekran boyutlarıyla ilgili bilgiler de verdi. 12.9 inç ekranlı modelin yenileneceğini söyleyen Kuo, buna ek olarak ince çerçeveli 10.5 inç ve uygun fiyatlı 9.7 inç ekranlı modellerin de kullanıcılarla buluşacağını belirtti.

Apple’ın 12.9 ve 10.5 inç ekranlarda A10X işlemcinin bulunması bekleniyor. Söz konusu işlemci, iPhone 7’de bulunan işlemcinin daha güçlü bir versiyonu olma niteliğini taşıyor. 9.7 inç ekranlı modelde ise iPhone 6s‘te bulunan A9 işlemcinin başka bir versiyonunun bulunacağı belirtildi.

Kuo, 9.7 inç ekranlı modelin Apple’ın 2017’de gerçekleştireceği iPad sevkiyatlarının yüzde 60’ını oluşturmasını öngörüyor. Yıllık bazda sevkiyatlarda yüzde 10’luk bir düşüş beklense de, yeni modellerin ortalama satış fiyatlarının yüksekliği sayesinde Apple’ın gelirini artıracağı ifade ediliyor.

Yeni iPad modelleri arasında iPad mini’nin adı geçmiyor

Kuo’nun raporlarında iPad mini’den bahsedilmemesi ise dikkat çekiyor. Apple’ın en taşınabilir tableti, 2015’ten bu yana yenilenmiş değil.