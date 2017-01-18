2017’nin henüz başlarında olsak da, 2018 model otomobiller yavaş yavaş gözler önüne çıkıyor. 2018 model yeni Ford Mustang de söz konusu grubun üyeleri arasında yer alıyor. Motorunda ve tasarımında performans odaklı değişimlerden geçen otomobil, yeni teknolojilerin yoğun biçimde kullanılan bir iç donanıma sahip.

Audi’nin ayak izlerini takip eden Ford, analog araçların dağınıklığını 12 inç büyüklüğündeki dijital ekranla topluyor. Ekran kullanıcılara bilgileri üç farklı modda gösterebiliyor. Normal ve spor/arazi modlarına ek olarak, MyMode adını taşıyan yeni özellik sayesinde sürücüler kişisel sürüş tercihlerini ve ayarlarını saklayabiliyor.

Yeni Mustang, Ford’un sürüş yardımı araçlarını da barındırıyor. Söz konusu araçlar arasında çarpışma uyarı, yaya tespit, takip mesafesi, şerit ihlâli uyarı ve sürücü uyarı sistemleri bulunuyor.

Yeni Ford Mustang, FordPass uygulamasının yardımıyla sürücülere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu uygulama ve Ford Sync Connect sayesinde sürücüler otomobillerini akıllı telefonlarıyla kilitleyebilecek veya kilidi açabilecek. Buna ek olarak, FordPass ile otoparkta bulunamayan otomobili bulmak da kolaylaşıyor. Opsiyonel olarak sunulacak yeni aktif valf egzoz sistemi ise motor sesinin ayarlanabilmesini sağlıyor.

Performans, Mustang satın almayı düşünenlerin en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Ancak bu performansı güvenli biçimde sunmak da ayrı bir önem taşıyor. Bunun için 2018 model Mustang’e yeni şok emiciler yerleştiren Ford, MagnaRide seçeneğiyle sürüşü ve yol tutuşunu tüm koşullar altında optimize etmeyi vadediyor.

Yeni Ford Mustang için iki farklı motor seçeneği sunulacak

2018 model Ford Mustang için iki farklı motor seçeneği sunulacak. Standart modelde 2.3 litrelik EcoBoost motor bulunuyor. Daha fazla performans isteyenler ise 5 litrelik V8 motoru tercih edebilecek. Her iki modelde de 10 hızlı otomatik vites kutusu bulunuyor. Yeni vites kutusunun daha fazla tepkisellik ve performans sunacağı belirtiliyor. 2018 model Ford Mustang, önümüzdeki sonbaharda ABD’de satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı konusunda şimdilik bilgi verilmiş değil.