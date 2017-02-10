Geçtiğimiz ay içinde Xperia Z5 için Android Nougat’ı çıkaran, ancak daha sonra elinde olmayan nedenlerden dolayı bunu yarıda bırakmak zorunda kalan Sony, Xperia Z5 Nougat güncellemesi için şimdi bir deneme daha yapıyor.

Gelen son haberlere göre, Sony Xperia Z3+, Xperia Z5 serisi ve Xperia Z4 tablet için Android 7.0 Nougat güncellemelerini dağıtıma çıkardı.

Sony bu güncellemeyi Z5 için çıkardığında çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştı. Özellikle üçüncü taraf uygulamalar kullanıldığında ses çalma problemlerinin yaşanması da bunun arasında bulunuyordu. Güncellenmiş bellenimle birlikte Nougat bu cihazlarla daha iyi işler hâle gelebilir.