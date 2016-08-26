Sony bu yıl akıllı telefon stratejisinde biraz daha farklı bir yol izliyor. Şubat ayında düzenlenen 2016 Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung ve LG gibi şirketler üst seviye donanımlara sahip ürünlerini tanıtırken Sony, biraz daha mütevazı özelliklere sahip bir amiral gemisi ve ona eşlik eden daha alt fiyat segmentindeki ürünleri duyurmayı ve sergilemeyi tercih etmişti. Bunlar arasında yer alan Xperia XA sahip olduğu teknik özelliklerle Android pazarının orta segmentinde rekabet edeceğini belli ediyordu. Nitekim bu yaz aylarında Türkiye piyasasına giriş yapınca, sahip olduğu 1250 TL’lik fiyat etiketi de durumun böyle olduğunu gösterdi. 5 inç ekran, sekiz çekirdekli işlemci, 13 megapiksel kamera gibi başlıca teknik özelliklere sahip olan bu Sony Android telefonu ile ilgili detayları Xperia XA inceleme yazımızda bulabilirsiniz.

Sony Xperia XA inceleme: Video İnceleme

Sony Xperia XA inceleme: Tasarım

Sony Xperia XA, bu yılın başında çıkan yeni Xperia X serisi telefonların giriş seviyesindeki modeli. Ancak telefonun tasarımı serinin daha üst modellerine göre biraz daha çekici ve estetik görünüyor. Xperia X ve X Performance’ın daha önceki Sony Xperia Z serisi telefonların çizgisini yansıttığı bir ortamda Xperia XA, neredeyse sıfır çerçeveli uzun kenarları, ince uzun yapısıyla orta segment bir Android telefonuna göre tasarım açısından çok daha üstte bir yerde duruyor.

2.5D şekilli, kenarlara doğru hafif kavis yapan ve böylelikle estetik bir görünüm sunan ön ekran camı ön yüzün tamamını kaplıyor. Kenarlarda metal çerçeveyle buluşuyor. 5 inç ekran, ön yüzde büyük bir yer tutuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ekranın uzun kenarları çerçevesiz bir görünüme sahip. Bu da cihazı tek elle tutup kullanmayı kolaylaştırıyor. Aslında Xperia XA’nın ince ve uzun yapısı bize iPhone 5 ve 5s’i hatırlatıyor. 5 inç gibi daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen, Xperia XA kompakt bir telefon olduğu hissini ve izlenimini fazlasıyla veriyor. Bu arada kenar çerçevenin kavisli yapısı da telefonun rahat tutuşuna ve kullanımına önemli katkıda bulunuyor.

Ekranın üstünde ve altında kalan bölgeler ise hatırı sayılır bir alanlara sahip. Ekranın üst tarafında Sony logosunu, 8 megapiksel selfie kamerasını ve sensörü görüyoruz. Üst kenarla buluşma noktasında da ahize hoparlörünü görüyoruz. Ekranın altında ise herhangi bir görsel unsur yok. Navigasyon tuşları ekran içinde, işletim sistemine gömülü hâlde bulunuyor.

Sony’nin son 1-2 yıldır çıkardığı Xperia telefonlarında gördüğümüz klasik fiziksel tuş dizilimi Xperia XA’nın sağ kenarında da mevcut. Ancak Xperia X ve X Performance’taki parmak izi tarayıcılı, hap görünümlü güç butonunun yerini, Xperia XA’da Sony’nin klasik hâline gelen küçük, yuvarlak ve metalik tuş alıyor. Bunun hemen altında ses tuşlarını görüyoruz. Ses tuşlarının yeri rahatlığı biraz olsun azaltıyor, kullanmak için telefonu avuç içinde az da olsa hareket ettirmeniz gerekiyor. Kamera tuşu da unutulmamış, o da ses tuşunun altında, alt kenara yakın bir noktada bulunuyor.

Karşı kenarda, bir kapak arkasında nanoSIM ve microSD kart yuvalarını görüyoruz. Alt kenarda microUSB portu, ana mikrofon ve hoparlör bulunurken, karşı gelen üst kenarda da ikinci mikrofon ve 3.5 mm. kulaklık jakını görüyoruz. Arka yüzü kaplayan polikarbon plaka, ön tarafta olduğu gibi kenarlara doğru hafif kavis yapan bir yapıya sahip. Bu da telefonun simetrik bir görünüm kazanmasına katkıda bulunuyor. Bu plaka sabit, yerinden çıkarılamıyor. Yumuşak bir yüzeye sahip, ancak bu yüzey çizilmelere ve aşınmalara karşı epey dayanıksız gibi görünüyor. Öyle ki, elimize gelen test ürünü daha en baştan birçok küçük çizikle doluydu. 13 megapiksel kamera, sol üst köşede, ilk bakışta rahatlıkla dikkat çekecek şekilde duruyor. Hemen altında da LED flaşı görüyoruz. NFC işareti ve XPERIA markası da arkada yer alan diğer tasarım unsurları olarak dikkat çekiyor.

SONY XPERIA XA 1 of 27

Sony Xperia XA inceleme: Donanım ve Performans

Sony Xperia XA’nın ön yüzünü kaplayan 2.5D, çizilmeye karşı dayanıklı camın altında 5 inç ekran bulunuyor. Bu ekran 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip. Bu da 284 ppi gibi bir piksel yoğunluğuna karşılık geliyor. Günümüzde çok yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekranlara gözümüz fazlasıyla alıştı. Bu nedenle Xperia XA’nın ekranının sahip olduğu yoğunluk değeri ilk bakışta burun kıvırmanıza neden olabilir. Ancak gerçekte durum o kadar kötü değil. Yakından baktığınızda pikselleri fark etmeniz mümkün, ancak genel kullanım mesafesini dikkate aldığımızda ekranın görsel zevk için yeterli bir keskinlik ve netlik sunduğunu söyleyebiliriz.

Ekran IPS LCD teknolojisine sahip. Doğal olarak geniş görüş açılarına sahip. Ekrana açılı olarak baktığınızda kontrastta herhangi bir indirgeme söz konusu değil, ancak renklerde hafif de olsa değişiklikler görmeye başlayabilirsiniz. Ne var ki, ekran parlaklığı düşük seviyede, ayrıca parlaklık aralığı da pek geniş değil. Özellikle gündüz vakti dışarıda fotoğraf veya video çekerken ekrandakileri seçmekte biraz zorlanabilirsiniz. Bunun dışında ekranın renk sıcaklığı dengeli, gerçekçilik epey yüksek seviyede. Film izlerken veya fotoğraflara bakarken tatmin edici bir deneyim elde etmeniz mümkün oluyor.

İçerideki bileşenlere baktığımızda, Sony’nin işlemci seçiminde MediaTek’te karar kıldığını görüyoruz. Dördü 2.0 GHz, dördü de 1.0 GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex-A53 çekirdek barındıran MediaTek MT6755 Helio P10 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza başlıca teknik özellikler arasında yer alıyor. 16 GB dahili hafıza, sistem dosyalarını da düşündüğümüzde kullanıcılar için 8 GB civarında boş alan bırakacaktır. Büyük ihtimalle bir microSD karta ihtiyaç duyabilirsiniz. 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip microSD kart yuvası bu noktada epey genişleme imkanı sunuyor.

Xperia XA genel olarak birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak, onları memnun edecek bir performans sunuyor. Facebook, Twitter gibi sosyal ağ uygulamalarını kullanma, YouTube’da video izleme gibi günlük, olağan işlerde Xperia XA beklediğiniz gibi çalışıyor, sorun çıkarmıyor. Kullanıcı arayüzünde gezinme iyi seviyede; yüksek donanım profiline ihtiyaç duyan grafik veya video düzenleme uygulamaları veya Asphalt 8: Airborne gibi oyunların açılması, kullanıma veya oynamaya hazır hâle gelmesi biraz zaman alıyor. Özetleyecek olursak, Xperia XA günlük işler için yeterli, ancak akıllı telefonuyla fotoğraf veya video düzenleme, çizim yapma gibi daha karmaşık işler yapmak isteyenler için biraz alt seviyede kalır. Benchmark testleri de pratikteki bu durumu yansıtıyor. Örneğin AnTuTu Benchmark testinde elde edilen 48000 seviyesindeki puan, bu telefonun ortalamalara yakın bir Android telefon olduğunu gösteriyor.

Sony Xperia XA ince ve nispeten düşük yüzey alanına sahip olan bir telefon. Dolayısıyla telefonun içine çok yüksek kapasiteli bir pil sığdırmak pek mümkün değil. Yine de, 2300 mAh kapasiteli pilin bu telefonun boyutlarına göre iyi olduğu söylenebilir. Pil, MediaTek’in PumpExpress 2.0 olarak adlandırılan hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Sony, kutudan çıkan UCH12 şarj adaptörüyle sadece 10 dakika şarj ile 5 saatin üzerinde kullanım sağlayacak bir pil kapasitesinin elde edileceğine dikkat çekiyor.

Sony’nin STAMINA olarak adlandırılan pil koruma teknolojileri de bu telefonda önemli yer tutuyor. STAMINA veya Ultra STAMINA modlarını kullanarak telefonun pil tüketiminde tasarrufta bulunabilirsiniz. STAMINA ile GPS ve titreşim gibi pek gerekli olmayan özellikler kapatılıyor. Ultra STAMINA ise daha da agresif bir tutum sergileyerek, arka planda veri senkronizasyonu, vb. önemli akıllı telefon özelliklerini kapatıyor Geriye telefon, mesajlar, kamera, saat gibi kısıtlı işlevlerin kullanılabileceği bir ana ekran kalıyor.

Sony, Xperia XA’nın pilinin iki güne kadar çalışabileceğini söylüyor. Eğer telefona fazla yüklenmezseniz, Sony’nin bu öne sürdüğü süreye ulaşabilirsiniz. Ancak normal yoğunluklu bir kullanımda bu telefon yaklaşık 1-1,5 günlük bir iki şarj arası kullanım süresi sunuyor. Ekranın küçük ve düşük çözünürlüklü olması, ayrıca MediaTek Helio P10 işlemcinin nispeten daha düşük güç tüketiminde bulunması pilin daha üst segment Android telefonların yakaladığı çalışma ömrüne ulaşmasını sağlayan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sony Xperia XA’nın 4.5G desteğine baktığımızda Kategori 4 LTE desteğini görüyoruz. Bu saniyede 150 Mbit’e varan indirme hızları anlamına geliyor. Bu arada VoLTE desteği de mevcut. Böylelikle 4.5G şebekelerinden mümkün olduğu kadar iyi verim elde edebilirsiniz. Ne var ki, telefonun çekim gücü diğer telefonlara göre biraz daha düşük seviyede. Xperia X’te de benzer bir durum söz konusuydu. Sony’nin yazılım güncellemesiyle çekim gücünü biraz daha iyi hâle getirmesi gerekiyor. 802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, DLNA, Miracast gibi kablosuz bağlantı desteklerini de görüyoruz.

XA’nın hoparlörü alt kenarında yer alıyor. Bu hoparlörün ses çıkış şiddeti çok yükseklere çıkmıyor. Seste de tiz daha baskın. Üstelik hoparlörün yerleştirildiği nokta, oyun oynarken sesi iyi duymanızı engelliyor. Telefonu yatay yönde tutarak oynadığınız oyunlarda parmağınız muhtemelen hoparlörün çıkışını kapatacaktır. Bu da sesin çıkışını büyük oranda engelleyecektir. Xperia XA ile uygun fiyatlı bir Bluetooth hoparlör de satın alsanız, fena olmaz gibi görünüyor.

Sony Xperia XA inceleme: Yazılım

Android 6.0 Marshmallow ile yüklü olarak gelen Xperia XA, daha önce incelediğimiz Xperia X ile aynı yazılım deneyimini sunuyor. Sony, Marshmallow ile birlikte kullanıcı arayüzünü biraz daha basitleştirmiş. Her ne kadar Sony’nin yazı tipi, duvar kağıtları, ikonları ile geleneksel Xperia çizgisini yansıtsa da, düzen açısından saf Android arayüzüne daha yakın bir kullanıcı arayüzünün varlığı söz konusu.

Kilit ekranı yepyeni bir arayüzle geliyor. Saat epey büyük bir yer kaplarken ekranın alt kısmında da Google Asistan, Kamera gibi Sony’nin sık kullanılacağını düşündüğü uygulamalara kısayollar bulunuyor. Ekranın alt kenarında yer alan kilit ikonu sizi şaşırtmasın. Parmağınızı aşağıdan yukarı veya sağdan sola doğru sürükleyerek kilit ekranını açabilirsiniz. Kilit ekranı açıkken parmağınızı yukarıdan aşağı doğru sürükleyerek de bildirim tepsisine erişebilirsiniz.

Ana ekran bildiğiniz Xperia ana ekranından farksız bir görünüme sahip. Google uygulamaları bir klasör altında sunuluyor. Parmağınızı ekranın ortasında yukarıdan aşağı doğru sürükleyerek uygulama arama ekranına ulaşabilirsiniz. Bu açıdan iOS’teki Spotlight arama arayüzüne benzer bir deneyim sunuluyor. Önerilen başlığı atılsa da, bu arayüzde genellikle yüklediğiniz uygulamalar gösteriliyor. Uygulama menüsü ise daha önceki Sony telefonlarından alıştığımız tarzda, sayfalı bir yapıda geliyor. Uygulamaların sıralamasını değiştirebilir, kolaylıkla silebilir, ikonların boyutlarını ve diğer uygulama menüsü görünüm ayarlarını de değiştirebilirsiniz. En tepede yer alan arama motoru da uygulamaları hızlı şekilde bulmanızı sağlıyor. Xperia XA kullanıcı arayüzünü özelleştirmenizi sağlayacak çeşitli tema seçenekleri Temalar uygulamasında sizi bekliyor.

Xperia kullanıcı arayüzüne Sony’nin eklediği ufak dokunuşlar var. Örneğin bildirim tepsisindeki hızlı ayarlar bölümünü özelleştirebilir, ayarların sıralamasını ve hangi ayarların yer alacağını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bunun dışında son uygulamalar ekranında da, açılmış olan tüm uygulamaları tek seferde kapatmayı sağlayan bir düğme bulunuyor. Ayarlar içinde, Depolama ve bellek bölümü altında yer alan Akıllı temizleyici özelliği, uygulama kullanım sıklığına göre depolamayı ve belleği otomatik olarak optimize etmeyi sağlıyor.

Daha önceki Xperia Android telefonlarında gördüğümüz hesap makinesi ve benzeri küçük uygulamalar kalkmış. Ancak Sony’nin Müzik, Albüm, Video, TrackID, Xperia Lounge, Movie Creator, Çizim gibi birçok uygulaması daha önce olduğu gibi yine Xperia XA’da da mevcut. Neyse ki, Sony çoğu uygulamayı kaldırma imkanı veriyor. FM radyonun da bulunduğunun belirtmeden geçmeyelim.

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Sony Xperia XA inceleme: Kamera

Sony Xperia XA’nın arkasında 13 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklıklı bir kamera bulunuyor. Kameranın kontrast ve faz algılama özellikli hibrit otomatik odak özelliği mevcut. Her ne kadar Xperia X’teki gibi önceden tahmin yeteneği olmasa da, nesne takibi özelliği de bu odaklama sisteminde mevcut durumda.

Xperia XA’nın kamera arayüzü de diğer X serisi ve hatta geçen yıl Xperia Z5 ailesine güncellemeyle birlikte sunulan kamera arayüzüyle aynı. Sol kenarda yer alan menüden çekim modlarını değiştirebilir, parmağınızı yatay eksende sürükleyerek ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Süper Otomatik mod ana çekim modu olarak öne çıkıyor. Bu modda hangi sahne modunun kullanılacağı ortamın koşullarına göre belirleniyor. Çekimde daha fazla etkinizin olmasını istiyorsanız, o hâlde Elle modunu kullanabilirsiniz. Ayrıca çeşitli kamera uygulamaları da mevcut. Bu uygulamalar sayesinde Xperia XA’nın kamerasıyla farklı çalışmalar elde edebilirsiniz. Süper Otomatik modda HDR gerektiğinde otomatik olarak açılıyor. Elle modunda ise menüden HDR’yi etkinleştirebilirsiniz. Xperia XA ile fotoğraf çekimi ne çok hızlı, ne de çok yavaş. Ancak HDR’nin devreye girdiği durumlarda çekim süresinin uzaması söz konusu olabiliyor.

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Arka kameranın çektiği fotoğraflar, ortamdaki ışık koşulları yeterli olduğunda epey keskin, detaylar bakımından da zengin. Düşük ışıkta da gürültü seviyesinin düşüklüğü dikkat çekiyor. Ancak özellikle düşük ışıkta çekim yaparken Xperia XA’yı fazla hareket ettirmemeye dikkat edin. Aksi takdirde bulanık fotoğraflar çekmeniz söz konusu olabilir. Elle çekim modunu kullanarak çekeceğiniz fotoğrafların beyaz dengesi, pozlama gibi ayarlarını ortama göre düzenleyebilir ve sizi biraz daha tatmin edecek kareler elde edebilirsiniz.

Telefonun ön tarafında yer alan selfie kamerası 8 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Bu kamera da f/2.0 lense sahip. Çektiği selfie fotoğrafların yeteri kadar keskin olduğunu, renk canlılığı bakımından da tatmin edici düzeyde bulunduğunu söyleyebiliriz.

XA’nın hem ön hem de arka kamerası 1080p Full HD video kayıt özelliğine sahip. Video çekimi sırasında SteadyShot sabitleme yazılımı kullanılıyor. Ayrıca video çekiminde de HDR kullanımı mümkün. Xperia XA ile çekilen videoların kendi sınıfı içinde değerlendirildiğinde iyi seviyede olduğu söylenebilir.

Sony Xperia XA inceleme: Sonuç

Sony, Xperia X gibi bir orta üst segment telefonla Samsung, HTC, LG gibi şirketlerin amiral gemisi telefonlarına daha uygun fiyatlı bir alternatif oluşturuyor, ancak söz konusu orta segment olduğunda, Xperia XA gibi epey iddialı bir telefonla karşımıza çıkıyor. Telefonun tasarımı oldukça başarılı, söylediğimiz gibi Xperia X böyle bir tasarımla gelse daha fazla heyecan verici olabilirdi. Her ne kadar arkadaki polikarbon yüzey çizilmelere karşı dayanıksız olsa da, telefonun sağlam bir yapısı mevcut. Ekran ortalamalarda geziniyor. Parlaklığı ve çözünürlüğü düşük olsa da, Xperia XA sahiplerini tatmin edecek bir görsel deneyim sağlıyor. MediaTek işlemcinin başrolünde olduğu donanım paketi günlük işlerde başarı sağlıyor, ancak daha fazlasını isteyen, biraz daha üretkenlik arayanların daha yüksek fiyatlı alternatiflere yönelmesi gerekiyor. Pili bir günü rahatlıkla çıkaracak, sizi gün içinde yarı yolda bırakmayacak yeterlilikte.

Xperia X incelemesinde Sony’nin kullanıcı arayüzünü epey beğendiğimizi belirtmiştik. Xperia XA’nın kullanımını biraz daha zevkli yapan, özellikleri içinde öne çıkan unsurlardan bir tanesi kesinlikle yazılımı. Her ne kadar fazlalık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamalarla yüklü olarak gelse de, saf Android’e yakın arayüzü, sunduğu ek özellikleriyle Xperia arayüzü bu telefondan mümkün olan verimi almayı sağlıyor. 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kameranın bu ayarda bir telefon için epey başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Keşke ekran parlaklığı biraz daha yüksek olsaydı. Böylelikle dışarıda kamerayı kullanmak çok daha rahat olurdu.

Orta segment telefonlar için fiyat çıtası artık yükseldi. Xperia XA’nın 1250 TL civarındaki fiyatı, gerçekten de orta segment telefonlar için yeni çizgi hâline geldi. Sahip olduğu teknik özellikler, performans ve tasarım birlikte değerlendirildiğinde, Xperia XA’nın kendisi için verilen paranın karşılığını elinden geldiği kadar verdiği söylenebilir.