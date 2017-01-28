Xiaomi, hiçbir zaman Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) düzenli katılımcıları arasında yer almadı. Çinli üretici, ilk kez geçtiğimiz yıl amiral gemisi Mi 5’i MWC 2016’da tanıtarak etkinlikte somut biçimde boy göstermişti. Görünen o ki, bu adımın devamı en azından bu yıl gelmeyecek. Xiaomi MWC 2017 kapsamında büyük bir etkinlik düzenlemeyecek.

Şirketin yılın en büyük mobil teknoloji olayını pas geçmesindeki gayriresmi sebebin tanıtacak yeni bir telefonunun olmaması olduğu söyleniyor. Ancak bu durum Çinli üreticinin Batı pazarlarına açılımı konusunda akıllara bazı soru işaretleri getiriyor. Yaşanan son gelişmeler de bu soru işaretlerinin sayısını biraz daha artırıyor.

Xiaomi uygun fiyatlı telefonlarını ABD ve diğer gelişmiş pazarlarda sunma konusundaki isteğini çeşitli zamanlarda tekrarlamıştı. Ancak bu mesajın ilk verilmesinin üzerinden geçen zamana rağmen, bu konuda somut bir adım atılmış değil. Ayın ilk günlerinde yeni akıllı ürünlerini tanıtan şirket, akıllı telefon pazarının önemli cephelerine girme konusunda işi yavaştan alıyor.

Xiaomi MWC 2017’yi pas geçerek önemli bir fırsatı tepiyor

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8’i MWC 2017’de tanıtmayacağını daha önce açıklamıştı. Bu durum, Xiaomi’nin önemli bir fırsatı teptiği anlamına da geliyor. Adından söz ettirmek isteyen akıllı telefon üreticileri için Samsung’un yokluğunda MWC 2017 çok daha uygun bir sahneye dönüşmüş durumda.

Xiaomi’nin Batı’ya açılan yüzü konumundaki Hugo Barra’nın ayrılığı da şirketin bundan sonraki planlarına dair şüpheler oluşturuyor. Barra’nın Facebook’a katılmasıyla birlikte Xiaomi’nin uluslararası pazarla nasıl iletişim kuracağı merak ediliyor.