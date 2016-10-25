Xiaomi Mi Note 2 Android telefonunu tanıtmakla kalmadı, bir de Mi Mix olarak adlandırılan konsept telefonunu sergiledi. Bu telefon yüzde 91.3 oranındaki ekran-gövde oranıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamışa benziyor. Çinli şirketin bu konsept telefonu 3499 yuan (yaklaşık 1589 TL) fiyat etiketiyle, 4 Kasım tarihinden itibaren ana vatanında satışa sunulacak.

Xiaomi Mi Mix, bir telefonda bulunmasını isteyeceğiniz çoğu özelliği bünyesinde barındırıyor. Cihazın arkası ve kenar butonlarının tamamı seramikten yapılmış. Ekranın köşeleri kavisli ve üste yerleştirilmiş sensörlerin hepsinde oynamalar yapılmış. Örneğin yakınlık sensörü ultrasonik sensörle, ahize hoparlörü ise ses üretmek için metal çerçeve kullanan piezoelektrik hoparlörle değiştirilmiş. Ön kamera ise alta kaydırılmış, ne var ki bu durum güzel selfie fotoğrafların çekilmesi için telefon baş aşağı tutulmasını gerektirecektir.

Mi Mix’in içinde Google’ın Pixel telefonlarını ve Mi Note 2’yi çalıştıran en yeni Snapdragon 821 yongaset bulunuyor. Buna 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Mi Mix’in üst çubuğunaki simgelere bakılacak olursa, telefon çift SIM kart desteğine sahip. Böylelikle Çin’de epey popüler olan bir istek karşılanmış oluyor. Ayrıca Xiaomi bu telefonun 192 Hz / 24-bit DAC yongasıyla yüksek çözünürlüklü ses çıkışı sağladığını da belirtiyor.

Xiaomi Mi Mix fiyatı

Bu arada Mi Mix’in 3999 yuan (yaklaşık 1816 TL) fiyat etiketine sahip bir versiyonu da bulunacak. Bu seçenekte 6 GB RAM, 256 GB dahili hafıza, kamera ve parmak izi okuyucusu etrafında altından yapılmış çerçeveler bulunuyor. Pil 4400 mAh gibi devasa bir kapasiteye sahipken, arka kamera da 16 megapiksel çözünürlük, faz algılamalı otomatik odak gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Kulaklık jakı da mevcut.

Mi Mix’i farklı kılan en önemli unsurlar tasarım ve ekran. Xiaomi bu telefonun tasarımını Fransız tasarımcı Philippe Starck’a emanet etmiş. Xiaomi Mi Mix 4 Kasımda Çin’de satışa sunulacak.