Microsoft, Xbox One kontrol paneli ile ilgili yenileme planları hakkında kısa süre önce bilgi vermişti. Şirket, fazla zaman kaybetmeden hızı artırmaya odaklanmış yeni kontrol paneli tasarımına dair ilk ekran görüntülerini paylaştı. Microsoft, yenilenen kontrol paneliyle kullanıcıların rehbere hızlı biçimde erişmelerini mümkün kılan Xbox butonunu kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Yenilenen arayüz sayesinde kontrol paneline dönmeden son uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor.

Bu değişiklik sayesinde Microsoft’un yeni oyun konsolunun kontrol panelinin hızının önemli ölçüde artması bekleniyor. Mevcut rehberde uygulama ve oyunlar arasında geçiş yapılabilmesi için en başa dönülmesi, sistemi önemli ölçüde yavaşlatıyor.

Sadece tek tuşla erişilebilen yeni rehber ve beraberinde getirdiği hızlı geçiş imkanları sayesinde eski ana ekran konsepti hızlı sürede unutulacak gibi görünüyor. Xbox 360’ın kontrol paneline daha yakın bir yerde duran yenilenmiş kontrol paneli, kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Xbox One kontrol paneli yeni takip araçları sunuyor

Microsoft ilk etapta sadece yenilenen kontrol panelinin rehber özelliğini görücüye çıkardı. Ancak kontrol paneli başka araçlar da sunuyor. Yeni takip arayüzü, Gamerscore liderlik tablosu, müzik kontrolleri ve yeni Cortana tasarımı da Microsoft’un Xbox One kullanıcılarına sunacakları arasında yer alıyor. Şirketin yeni kontrol panelinin testlerine yakında Xbox One Ön İzleme programının üyeleriyle başlaması bekleniyor. Yeni kontrol panelinin tüm kullanıcılarla buluşmasının ise ilkbaharda gerçekleşmesi öngörülüyor.