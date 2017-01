Xbox One kontrol paneli, Kinect’i düşünerek tasarlanmıştı. Genel kullanıcı arayüzünden sistem kaynaklarını atayan basit temellere kadar her şey Kinect’e göre şekillendirilmişti. Microsoft ilk etapta verdiği bazı kararlardan geri adım atmış ve Kinect ile hızlı erişimi mümkün kılan bazı değişiklikler gerçekleştirmişti. Ancak kontrol panelinin hızıyla ilgili bazı sorunlara çözüm bulunamamıştı. Microsoft bu sorunu ortadan kaldırmak için kolları sıvamışa benziyor.

Şirket, Windows 10 Oyun Modu’nun duyurusunu yaptığı blog yazısında, Xbox One ile ilgili haberler vermeyi de ihmal etmedi. Yapılan açıklamada, tüm Xbox One modellerine standart görevleri daha hızlı gerçekleştirmeyi sağlayacak bir güncellemenin geleceği belirtildi. Bu güncelleme sayesinde oyun kumandasının üzerindeki Xbox tuşuna basıldığında genişletilmiş Rehber ekranın solundan ortaya çıkacak. Böylelikle oyuncular her ekranda rahatlıkla rehbere ulaşabilecek.

Xbox One, çoklu görev deneyimini de hızı dikkate alarak değiştiriyor. Video kaydı yapılabilmesi, bu kayıtlarının sürelerinin ayarlanabilmesi ve hepsine rehber üzerinden erişilebilmesi de Microsoft’un panelde sunduğu yenilikler arasında bulunuyor. Cortana’nın Xbox One’daki arayüzü de değişen unsurların içinde yer alıyor.

Xbox One kontrol paneli Creators Update ile eş zamanlı olarak yenilenebilir

Microsoft, Xbox One’ın kontrol panelini ne zaman yenileyeceği konusunda bilgi vermedi. Ancak söz konusu yenileme işleminin Creators Update ile eş zamanlı olarak nisan ayında gerçekleştirilmesi muhtemel görünüyor.