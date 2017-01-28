Mac ve Windows işletim sistemleri arasında kıyasıya rekabet uzun zaman boyunca süregeliyor. Windows sayılarda üstün olabilir, ancak Mac’in de sadık ve tutkulu bir kitlesi var. Ancak Apple‘ın tarafında yer alanlar da kabul edecektir ki, bazen bazı Windows programlarını Mac bilgisayarlarda çalıştırmanın gerekli olabileceği durumlar oluyor. İşte bu noktada Wine devreye giriyor. 2.0 numaralı yeni versiyonu daha fazla Windows yazılımını macOS üzerinde ve aynı zamanda Linux’ta çalıştırma fırsatı veriyor. Bu süreçte daha fazla donanım konfigürasyonu ve özellik destekliyor.

Aslında “Wine bir emülatör değildir” cümlesinin İngilizcesinde yer alan kelimelerin baş harflerinden oluşan WINE kısaltmasıyla da simgelenen Wine, ne bir emülatör, ne de bir sanal makine. Yani, Windows’un tam veya daraltılmış bir versiyonunu çalıştırıp, bunun üzerinde Windows yazılımı çalıştırmıyorsunuz. Bunun aksine Wine, bir uyumluluk katmanı ve Windows programı tarafından yapılan sistem çağrılarını macOS veya Linux’un anlayacağı eşdeğerlerine çeviriyor. Diğer bir deyişle, Windows programı için Wine, bir tür Windows sürümü çalıştırıyor.

Wine’ın 1993’te başlatıldığını dikkate alırsak, 2.0 numaralı yeni versiyonun gerçekten önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyebiliriz. Belki de macOS kullanıcıları için daha büyük bir anlam ifade ediyor. Wine şimdi 64-bit Windows uygulamalarını 64-bit Mac’lerde çalıştırabiliyor. Hatta Wine 2.0 ile birlikte yüksek piksel yoğunluklu Retina ekranlar da destekleniyor. Ancak bu imkandan yararlanmak için önce bunun etkinleştirilmesi gerekiyor.

Tabii ki, bu yeni sürümden yararlanan tek platfrom macOS değil. Wine başlangıçta Linux gibi UNIX tabanlı işletim sistemlerini desteklemek için çıkarılmıştı. Tabii ki, OS X de Unix tabanlı bir sistem ve gelen talep doğrultusunda biraz daha Mac’lerle ilgili bir araç hâline geldi. Ancak Microsoft Office’i veya oyunları alternatif işletim sistemlerine getirmeye odaklanan CrossOver gibi kurumsal ürünlerin çıkışına da temel oluşturdu. Bu arada CrossOver sayesinde çok yakında Windows programlarının x86 tabanlı Android cihazlarında oluşturulmasına kapı açılabilir.