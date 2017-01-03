Microsoft herkesin Windows 10’a geçiş yapması için yoğun bir mesai yapıyor. Ancak üçüncü tarafların sunduğu istatistikler, dünyanın henüz eski işletim sistemlerinden vazgeçmeye pek hazır olmadığını gösteriyor. Eskiye tutunanların bir numaralı tercihi gibi görünen Windows 7, dünyanın en popüler masaüstü işletim sistemi olma özelliğini koruyor.

NetMarketShare tarafından açıklanan ve geride kalan aya ait rakamlar, 2009 çıkışlı işletim sisteminin hem zirvedeki yeride koruduğunu hem de pazar payını artırmayı başardığını gösteriyor. 8 yılı geride bırakmaya yaklaşan sürüm, son rakamlara göre Windows 10’dan daha hızlı büyüyor.

Açıklanan rakamlara göre, Windows 7 yüzde 48.34’lük pazar payıyla masaüstü işletim sistemleri arasında zirvede bulunuyor. Windows 10, yüzde 24.36 ile ikinci sırada yer alıyor. Windows XP yüzde 9.07 ile üçüncülüğe yerleşirken, bu işletim sistemini yüzde 6.90 pazar payıyla Windows 8.1 izliyor.

Rakamlarda dikkat çeken esas nokta ise geçtiğimiz ay Windows 7’nin Windows 10’dan daha hızlı büyümesi oluyor. Geride kalan ayda Windows 10’un pazar payı yüzde 0.64 oranında arttı. 2009 çıkışlı Windows sürümünün cephesindeki artış ise yüzde 1.17 oldu.

Windows 7 desteği 2020’ye kadar sürecek

Windows 10’a artık ücretsiz olarak geçiş yapılamamasının da büyüme hızını etkilediği düşünülüyor. Ancak Microsoft’un asıl sorunu, Windows 7 desteğinin 2020’ye kadar sürecek olması gibi görünüyor. 2009 çıkışlı platforma halen yeni geçişlerin yapılması, bu durumun Microsoft destek verdikçe devam edeceğinin bir işaretçisi olacak gibi görünüyor.