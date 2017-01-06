Microsoft, yılın ilerleyen zamanlarında gelecek bir güncellemeyle birlikte Windows 10 kullanıcı arayüzü unsurlarında yenileme yapmayı planlıyor. Yazılım devinin Project Neon olarak adlandırdığı projede animasyonlardan ve Windows Vista ve Windows 7’de var olan Aero Glass’ın görsel bulanıklık oluşturan öğelerinden daha fazla şekilde yararlanılıyor.

MSPoweruser sitesinin elde ettiği ekran görüntüleri Microsoft’un test ettiği konsept fikirleri görmemizi sağlıyor. Konseptler arasında uygulamaların navigasyon alanların bulanıklaştırılması yeteneğini de bulunuyor.

Microsoft’un “Acrylic” olarak adlandırılmış yeni bir bileşen tanıtacağı söyleniyor. Tüm Windows 10 tasarımına yayılacak bu bileşen geliştiricilerin evrensel uygulamalarının görünümlerini daha da özelleştirmeleri için yeni bir yöntem sunacak. Project Neon Microsoft’un 3D ve HoloLens tarafındaki çalışmalarına da odaklanıyor, fare imleciyle etkileşim kurulan kullanıcı arayüzü unsurlarını üzerinde oynamalar yapıyor.

Aslında değişikliklerin birçoğu, kapsamlı bir yenilemeden daha çok Windows 10 tasarım sürecini basitleştirecek küçük eklentiler gibi görünüyor. Microsoft’un tasarım değişikliklerinin bazılarını mayıs ayında, Windows 10 Creators Update güncellemesini mevcut kullanıcılar için yayınladıktan sadece bir ay kadar sonra düzenleyeceği Build geliştiriciler konferansında detaylandırması bekleniyor.

Bu arada Microsoft’un bu yıl içinde işletim sistemi için bir başka büyük güncelleme çıkarmayı planladığı söyleniyor. Tüm bu yeni tasarım unsurları ve masaüstü uygulamalarını çalıştıracak ARM tabanlı yongasetler için sunulacak destek de muhtemelen o büyük güncellemeyle birlikte gelecektir.